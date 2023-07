Wimbledon: Sprechstunde mit den Legenden

Die zweite Turnierwoche in Wimbledon gehört auch den Legenden. Am Dienstagvormittag gaben einige Ex-Champions bzw. Branchengrößen bereitwillig Auskunft.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 11.07.2023, 16:23 Uhr

Kim Clijsters war am Dienstag ein begehrte Gesprächspartnerin

Von Jens Huiber aus Wimbledon

Das hat Andrea Petkovic nun davon, dass sie sich in allen bekannten Sprachen dieser Welt verständlich machen kann. Zunächst werden beim Medientreffen der Legenden die deutschsprachigen Journalisten bedient, dann geht es gleich weiter zur serbischen Abordnung, gefolgt von einem Interview auf Englisch. Und weil das natürlich noch lange nicht reicht, hätte auch eine Schweizerische Fraktion ein Anliegen. Wenn möglich auf Französisch, bitte.

Andrea Petkovic war im Dauereinsatz

Petkovic, die ja erst seit kurzem nicht mehr als professionelle Tennisspielerin wirkt, nimmt alle Anfragen gerne mit. Mit dem ihr eigenen Witz und Charme. Ihre Einladung hier sei wohl ein Versehen gewesen, schließlich habe sie in Wimbledon nie gut abgeschnitten. Moment, stimmt nicht ganz, mit Magdalena Rybarikova stand sie hier ja mal im Halbfinale. Rybarikova wird auch die Partnerin beim diesjährigen Legendenturnier sein.

Hingis mit Clijsters auf Court 1

Andrea Petkovic kommt übrigens absolut ready zum Aufschlag zum Medientermin, es fehlt lediglich er Schläger. Sania Mirza und Martina Hingis dagegen haben die Einser-Panier angelegt, Hingis darf an der Seite von Kim Clijsters am Dienstag ja sogar auf einem der beiden großen Showcourts ran. Die Belgierin ist in Sachen Kleidung irgendwo zwischen Petkovic und Hingis verankert, casual Tuesday quasi.

Jürgen Melzer, der in Wimbledon sowohl bei den Junioren wie auch gemeinsam mit Philipp Petzschner im Doppel den Titel geholt hat, muss seine Lieblingsfrage beantworten: Ob er denn wisse, dass er der einzige Spieler sei, der gegen Novak Djokovic jemals einen 0:2-Satzrückstand aufgeholt hat. Natürlich tut er das. Er bekomme jedesmal Dutzende Tweets, wenn ein Spieler den dritten Satz hole, nachdem Djokovic die beiden ersten gewonnen hat.

Melzer wieder mit Muller im Legendendoppel

Melzer wird, wie schon im vergangenen Jahr, mit Gilles Muller an den Start gehen. Ein Doppel, das Deutsch spricht. Das sich aber nicht ganz einig ist, wer Novak Djokovic im Wimbledon-Finale 2023 fordern wird: Während Jürgen Melzer in dieser Hinsicht Carlos Alcaraz ganz vorne sieht, tippt sein Legendenpartner aus Luxemburg auf Daniil Medvedev.

Nach exakt einer Stunde ist der ganze Zauber vorbei, die TV-Stationen packen ihre Kameras weg, auf den Courts geht der Spielbetrieb los. Andrea Petkovic, Jürgen Melzer und auch der sehr gefragte Mark Philippoussis könnten sofort einsteigen. Sania Mirza, Martina Hingis und Kim Clijsters müssen davor noch in die Umkleidekabine.