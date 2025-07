Wimbledon: Tatjana Maria - "Momentan tut es ziemlich weh"

Tatjana Maria war von ihrem Erstrunden-Aus beim Wimbledon-Turnier 2025 sichtlich getroffen. Zumal sie gute Chancen auf ein Weiterkommen hatte.

von Florian Goosmann aus Wimbledon

zuletzt bearbeitet: 01.07.2025, 16:28 Uhr

Tatjana Maria saß sichtlich niedergeschlagen im kleinen Interview Room 5, die Niederlage gegen Katie Volynets traf sie schwer. Wen wundert's: Die Rasensaison ist jährlich Marias Highlight, 2022 war sie sensationell ins Halbfinale von Wimbledon gekommen und hatte bei ihrer Dreisatz-Niederlage gegen Ons Jabeur am Finale geschnuppert. “Mein Traum ist es auch, Wimbledon zu gewinnen, wie bei allen anderen”, hatte sie vor Turnierbeginn gesagt.

Und die Aussichten auf ein Weiterkommen, sie standen gut. Zumal die potenzielle Zweitrundengegnerin Jessica Pegula, Weltranglisten-Dritte und Siegerin in Bad Homburg, in Runde 1 verloren hatte. Hätte, wäre, wenn.

“Immerhin bin ich Queen of Queens”

"Sie hat mir keinen leichten Fehler gegeben, war immer da und hatte auch nicht wirklich Probleme, mich zu passieren, wenn ich ans Netz gegangen bin", reüssierte Maria ihre Niederlage gegen Volynets. Auch der Aufschlag habe sie im Stich gelassen. “Ich hatte meine Chancen, habe sie nicht genutzt.” Am Ende sei ihr - bei großer Hitze mit drückenden 36 Grad - auch die Kraft ausgegangen, gestand Maria, die bereits beim 5:4 im zweiten Satz zum Match aufgeschlagen hatte und 4:2 im Tiebreak vorne lag. “So ist Sport”, sagte sie. “Es kann sich immer drehen. Es tut auf alle Fälle weh heute.”

Die Rasensaison geht damit mit einer Enttäuschung zu Ende, nachdem sie mit dem Turniersieg in London so sensationell angelaufen war. “Zumindest bin ich Queen of Queens", sagte sie mit einem leichten Lächeln. Wie schwer die Niederlage in Wimbledon sie traf, konnte die 37-Jährige aber kaum verbergen. Sie ist bekannt dafür, einigermaßen schnell über Niederlagen hinwegzukommen - dafür sorge die Familie mit ihren beiden Töchtern, hatte sie einst erklärt. “Aber momentan tut es ziemlich weh.”

Maria wird als nächstes beim Turnier in Hamburg aufschlagen.