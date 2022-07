Wimbledon: Tatjana Maria vs Ons Jabeur im TV, Livestream und Liveticker

Tatjana Maria (WTA-Nr. 103) trifft im Halbfinale von Wimbledon 2022 auf Ons Jabeur (WTA-Nr. 2) - ab 14.30 Uhr live im TV und Livestream auf Sky und bei uns im Liveticker!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 07.07.2022, 14:01 Uhr

© Getty Images Tatjana Maria, Ons Jabeur

Tatjana Maria im Wimbledon-Halbfinale - wer hätte das gedacht? Sie selbst... irgendwie schon. Sie habe immer daran geglaubt, dass sie so etwas in sich habe, erklärte sie nach dem Viertelfinalsieg über Jule Niemeier, "aber jetzt dann tatsächlich da zu sein..."

Das Absurde: Erst vor gut einem Jahr hatte sie ihre zweite Tochter Cecilia auf die Welt gebracht, "wenn mir da jemand vorausgesagt hätte, dass ich ein Jahr später im Halbfinale stehen würde ... einfach verrückt", so die 34-Jährige.

Mit Ons Jabeur trifft Tatjana Maria nun auf eine gute Freundin, ein Mitglied der Familie, wie sie es selbst ausdrückte. Auf dem Platz müsse man diese Freundschaft nun mal ausschalten, so Jabeur, am Ende werde man aber wieder Freunde sein.

Ons Jabeur: Mit viel Gefühl

Jabeur ist auch eine, die mit dem speziellen Spiel von Tatjana Maria gut umgehen könnte. Jule Niemeier hatte es bereits erklärt: Wenn man selbst über einen guten Slice verfüge, könne man auch auf einen von der Gegenseite umgehen; Maria hatte genau das veranlasst, die Vorhand zwischenzeitlich doch öfters mal durchzuziehen.

Jabeur könnte noch mal ein anderes Kaliber sein. Die Tunesierin, 27 Jahre jung, ist erst in den vergangenen Jahren in die Weltspitze aufgestiegen, steht aktuell so hoch wie noch nie. Sie liebt Stopps, sie habe einst ihren Coach gefragt, wie das alles angefangen habe bei ihr, vielleicht habe sie sich das vom Fernseher abgeschaut, aber Hauptsache, er habe es unterstützt. "Ich denke immer, das entspricht auch etwas meinem Charakter, dass ich den Rhythmus breche und Routine nicht so mag, so bin ich auch auf dem Platz."

Wann spielt Tatjana Maria?

Das Wimbledon-Halbfinale zwischen Tatjana Maria und Ons Jabeur ist für 14.30 Uhr auf dem Centre Court angesetzt, Sky überträgt live im TV und Livestream. Im Liveticker seid ihr bei uns dabei!