Wimbledon: Taylor Fritz siegt mit Tag Verspätung

Taylor Fritz hat seinen Comeback-Sieg gegen Giovanni Mpetshi Perricard am Dienstagnachmittag perfekt gemacht.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 01.07.2025, 17:07 Uhr

Der US-Amerikaner gewann den entscheidenden fünften Satz mit 6:4, er nahm dem Franzosen dabei am Ende zu null den Aufschlag ab. Und drehte damit ein fast verlorenes Match. Das war am Montagabend beim Stand von 6:7 (6), 6:7, (8), 6:4, 7:6 (6) abgebrochen worden - in Wimbledon darf aufgrund gesetzlicher Bestimmungen nur bis 23 Uhr gespielt werden.

Der Abbruch hatte dabei für Verstimmung bei Fritz gesorgt, denn er wurde direkt nach Satz vier entschieden, obwohl es noch 40 Minuten bis zum “Curfew” waren. Und Fritz, nachdem er den 0:2-Satzrückstand gedreht hatte, sich im Aufwind befand.

Trifft Fritz wieder auf Zverev?

Nun also doch noch der Sieg für den Weltranglisten-Fünften. Der damit auch ein möglicher Viertelfinalgegner von Alexander Zverev wäre.

Die beiden waren bereits im Vorjahr im Achtelfinale aufeinandergetroffen, dort gewann Fritz ebenfalls nach 0:2-Satzrückstand. Zverev hatte sich allerdings im Matchverlauf verletzt.