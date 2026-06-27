Wimbledon: Trotz Fitnessrätsel - Holger Rune würde auf Jannik Sinner tippen

Das anstehende Wimbledon-Turnier kommt noch zu früh für Holger Rune, wie der Däne vor einigen Tagen bekanntgab. Doch das Turnier wird der 23-Jährige trotzdem aufmerksam verfolgen und sieht Jannik Sinner als Spieler mit den besten Titelchancen.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 26.06.2026, 16:29 Uhr

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Das Jahr von Holger Rune verläuft seit der Verletzung im letzten Herbst nicht so, wie erhofft. Der Däne wollte nach seinem Achillessehenriss zunächst zur Sandplatzsaison zurückkehren. Doch dann fasste der ehemalige Top-Ten-Spieler die Rasenturniere als Comeback ins Auge. Doch auch daraus wurde nichts. Rune setzt weiterhin auf eine gute Regeneration und wartet sein Comeback ab. Auch ohne Teilnahme wird der Skandinavier die Matches an der Church Road jedoch aufmerksam verfolgen.

Das erzählte Holger Rune in einem Interview und ließ sich dabei auch auf einen Tipp für den Titel ein. Trotz der offenen Frage um den Gesundheitszustand von Jannik Sinner, sieht Rune den Weltranglistenersten als klaren Favoriten. Denn laut Rune bringt der Südtiroler die wichtigsten Komponenten für den Rasen mit: “Wichtig ist es aggressiv zu spielen und eine gute Entscheidungskraft zu haben. Ich denke, das sind auch die Gründe, warum Jannik seit Jahren in Wimbledon so gut spielt.”

Rune erklärt die Faktoren des Rasenspiels

Auch Carlos Alcaraz spricht Rune diese Eigenschaften für das grüne Geläuf zu, doch der Spanier wird bekanntlich nicht in London an den Start gehen können. So gibt es für den Dänen am Ende eben nur einen klaren Favoriten in diesem Jahr.

Zur Umstellung für die kurze Rasensaison hat Holger Runer noch weitere Tipps für seine Kollegen: “Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Bewegung, wie man die Ecken bespielt, in Sprints und bei kurzen Bällen agiert. Diese Sachen sind aus meiner Sicht sehr entscheidend.” Spieler mi wenig Rasenerfahrung dürften über die Tipps vielleicht ganz froh sein, denn die kurze Rasensaion gibt wenige Möglichkeiten für spielerische Anpassungen.

Wie die Auslosung am Freitagvormittag ergeben hat, wird Jannik Sinner gegen den Serben Miomir Kecmanovic sein Projekt Titelverteidigung starten. Holger Rune wird ebenfalls zuschauen und dann sicherlich auch in Sachen Fitnesszustand des Italieners schlauer sein. Vielleicht wird der Tipp dann nochmal verändert.

Hier der komplette Wimbledon-Draw der Männer