Wimbledon: Tsitsipas ohne Satzverlust, Rublev scheitert überraschend

Stefanos Tsitsipas hat die erste Runde mit einem Dreisatzerfolg erfolgreich abgeschlossen. Andrey Rublev scheiterte gegen einen Grand-Slam-Debütanten-Holger Rune hatte sein ganz eigenes Tempo.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 02.07.2024, 22:35 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas und Andrey Rublev erlebten ganz unterschiedliche Matches.

Stefanos Tsitsipas ist in Wimbledon mit einem Dreisatzerfolg gestartet. Dabei hatte der aktuell 11. der Weltrangliste gegen den routinierten Gegner mehr Arbeit zu verrichten, als dass Ergebnis nach Sätzen widerspiegelt. Das früh erarbeitete Break konnte der Grieche nicht halten und konnte im ersten Satz erst nach einem starken Tiebreak in Führung gehen.

In den beiden folgenden Sätzen reichte dann jeweils ein hart erkämpftes Break, um die Führung zunächst auszubauen und shcließlich das Match nach ca. zweieinhalb Stunden zu beenden. Stefanos Tsitsipas wehrte in den beiden Abschnitten insgesamt sechs Breakchancen ab und ließ sich auch in engen Situationen nicht aus der Ruhe bringen.

Rublev schlägt sein Knie, aber nicht den Gegner

Andrey Rublev unterlag überraschend dem Grand-Slam-Debütanten Francisco Comesana 5:7, 7:5, 2:6, 6:7(5). Den ersten Satzrückstand konnte die russische Nummer zwei noch egalisieren, gab den dritten Satz dann jedoch deutlich ab. Nachdem beide Spieler im vierten Durchgang nichts anbrennen ließen, waren es dann Kleinigkeiten im Tiebreak, die den Argentinier die Überraschung wahr werden ließen.

Für Aufsehen sorgte Rublev nach einer verschlagenen Rückhand. Der 26-Jährige schlug sich mit dem Racket anschließend mehrmals auf das linke Knie, das zu bluten begann. Rublev erklärte anshcließend, dass er nur seinem Ärger Luft machen wollte.

Rune hat es eilig

Holger Rune machte es gegen den Südkoreaner Soonwoo Kwon zügig und siegte nach 98 Minuten 6:1, 6:4, 6:4. Der Däne trifft auf Thiago Seyboth Wild, der seine erste Hauptrundenteilnahme in Wimbledon mit einem Sieg gegen Paul Jubb krönte. Der Brite, der in der vergangenen Woche mit dem Halbfinaleinzug auf Mallorca übberaschen konnte, unterlag nach vier Stunden und einer 2:0-Satzführung.

Das Match zwischen Felix Auger-Aliassime und Thanasi Kokkinakis wurde beim Stand von 6:4, 7:5, 6:7(9), 1:1 aus Sicht des Kanadiers nach 3:07 Stunden Spielzeit wegen Dunkelheit abgebrochen und wird am Mittwoch fortgesetzt.

Am späten Abend sorgte dann die britische Hoffnung Jack Draper für Jubel auf der Anlage. Der 22-Jährige musste nach 2:1-Satzführung gegen Elias Ymer über fünf Sätze gehen und trifft in der zweiten Runde auf Landsmann Cameron Norrie.

