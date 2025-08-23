Winston-Salem: Holt van de Zandschulp endlich den ersten Titel?

Botic van de Zandschulp steht mal wieder vor seinem ersten Turniersieg. Finalgegner beim 250er in Winston-Salem wird Marton Fucsovics sein.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.08.2025, 03:57 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Botic van de Zandschulp steht zum dritten Mal in einem ATP-Finale

Sind aller guten Dinge auch für Botic van de Zandschulp drei? Der Niederländer steht jedenfalls zum dritten Mal in einem Endspiel auf der ATP-Tour. Seine beiden ersten Finalteilnahmen verzeichnete “vdZ” in münchen. Und da lief es jeweils gegen Holger Rune nicht gut. 2022 musste van de Zandschulp gesundheitsbedingt aufgeben. Ein Jahr später gab er ein bereits gewonnen geglaubtes Match wieder aus der Hand.

In Winston-Salem nun wird Marton Fucsovics der Finalgegner sein. Der Ungar profitierte vom Rückzug von Comebacker Sebastian Korda. Botic van de Zandschulp dagegen musste eine Doppelschicht einlegen: zunächst finierte er sein gestern unterbrochenes Match gegen Yunchaokete Bu. Dann schlug er in der Vorschlussrunde Giovanni Mpetshi Perricard mit 6:4 und 7:5.

Im Doppelfinale treffen übrigens der Österreicher Lucas Miedler und sein portugiesischer Partner Francisco Cabral auf die beiden Brasilianer Marcelo Melo und Rafael Matos.

Hier das Einzel-Tableau in Winston-Salem