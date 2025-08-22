Winston-Salem: Korda fehlen noch zwei Siege zum Comeback-Titel

Sebastian Korda könnte bei seinem Comeback-Turnier in Winston-Salem tatsächlich den Titel holen. Der US-Amerikaner steht schon im Halbfinale.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 22.08.2025, 19:32 Uhr

© Getty Images Sebastian Korda bleibt in Winston-Salem auf Titelkurs

Sebastian Korda hat mehrere Monate lang kein ATP-Turnier bestreiten können - was zur Folge hat, dass der US-Amerikaner bei den US Open nicht gesetzt sein wird. Aber alleine der Umstand, dass Korda tatsächlich mit Matchpraxis und Selbstvertrauen nach Flushing Meadows kommen wird, ist schon bemerkenswert. Denn beim 250er-Event in Winston-Salem steht Korda nach einem beeindruckenden 6:1 und 6:4 gegen Miomir Kecmanovic schon im Halbfinale. Dort geht es gegen Marton Fucsovics, der Jaume Munar bezwingen konnte.

Auch körperlich wird es anstrengend für den Rückkehrer: Das Endspiel in Winston-Salem wird ja am Samstag ausgetragen - und nachdem Korda in die untere Hälfte gelost wurde, wird er sein Match gegen Cameron Norrie schon am Montag austragen. Sollte Sebastian Korda in Winston-Salem tatsächlich noch zwei Matches gewinnen, dann gäbe es den dritten Titel seiner Karriere. Den bislang letzten hat der mittlerweile 25-Jährige im Sommer 2024 in Washington geholt.

Im Halbfinale der oberen Tableau-Hälfte steht ein Mann, der nach starkem Saisonstart auch dringend richtige Erfolgserlebnisse braucht: Giovanni Mpetshi-Perricard. Der Franzose setzte sich in seinem Viertelfinale gegen Hamad Medjedovic mit 7:6 (8) und 6:1 durch. Medjedovic gab dabei eine 5:1-Führung im Tiebreak des ersten Satzes aus der Hand.

Hier das Einzel-Tableau in Winston-Salem