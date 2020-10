Wird Alexander Zverev Vater? Brenda Patea soll angeblich Kind mit Ex-Freund erwarten

Wie Brenda Patea im Interview mit der Gala bekanntgab, sei sie in der 20. Woche schwanger. Das Kind soll angeblich von Ex-Freund Alexander Zverev stammen, wie das Ex-GNTM-Model behauptete.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 28.10.2020, 14:19 Uhr

Brenda Patea und Alexander Zverev haben sich im August getrennt

Die Liaison von Brenda Patea und Alexander Zverev ist laut beidseitigen Aussagen bereits seit diesem August Geschichte. Nun machte die ehemalige Germany´s-Next-Topmodel-Kandidatin ihre Beziehung zur Nummer eins des deutschen Tennissports wieder zum Thema, indem sie behauptete, von Zverev ein Kind zu erwarten. In einem Interview mit der deutschen Gala wird Patea nämlich zitiert: "Ich bin in der 20. Schwangerschaftswoche und erwarte ein Kind von Alex."

Am Ende der Beziehung mit dem Tennisass soll diese Neuigkeit ebenso wenig ändern wie sie Grund für die Trennung gewesen wäre: "Es hat schon vorher gekriselt, weil wir verschiedene Ansichten vom Leben haben. Wer an der Seite eines Sportlers lebt, muss sich unterordnen", so Patea. Das Kind, sei es nun wirklich von Alexander Zverev, will die 27-Jährige jedenfalls alleine großziehen - ein geteiltes Sorgerecht ist für sie jedenfalls "ausgeschlossen."

Zverev noch ohne Reaktion

Dass das Kind unter dieser fordernden Konstellation nicht leiden wird, davon ist das Model unterdessen überzeugt: "Das Kind war nicht geplant, aber ich werde alles dafür tun, dass es in einem harmonischen Umfeld aufwächst. Ich bin in der glücklichen Situation, das Kind auch alleine aufziehen zu können.“

Alexander Zverev hat sich zu den Aussagen Pateas bislang noch nicht geäußert.