Wirklich? Bernard Tomic will noch einmal angreifen

Während in seiner Heimat die Topstars um den Sieg bei. den Australian Open kämpfen, schlägt Bernard Tomic schon lange nicht mehr auf der großen Bühne auf. Doch das soll sich in diesem Jahr ändern, hat sich der Australier zumindest fest vorgenommen.

von Daniel Müksch

zuletzt bearbeitet: 25.01.2024, 09:59 Uhr

© Getty Images

Bernard Tomic ist zuversichtlich, dass er bis Ende des Jahres in die Top-50 zurückkehren kann und noch ein paar gute Jahre im Profitenns vor sich hat. 2024 will er angreifen: "Das Ziel ist es, wieder unter die Top 100 oder Top 50 zu kommen. Ich bin jetzt 31, und es wäre schön, am Ende des Jahres unter den Top 50 zu sein", verriet Tomic gegenüber der Zeitung "The Hindu".

Tomic, der 2011 als 18-jähriger Qualifikant das Viertelfinale von Wimbledon erreichen konnte, galt einst als eines der vielversprechendsten Talente und konnte sich bis auf Platz 17 der Weltrangliste kämpfen. Doch in den letzten Jahren machte er hautpsächlich mit Skandalen auf und abseits des Platzes Schlagzeilen. Inzwischen rangiert er auf Platz 290 der Weltrangliste und schlägt hauptsächlich auf Challenger- und ITF-Ebene auf gespielt auf. Im August stand er gar nur auf Platz 825.

Bernard Tomic blickt ohne Groll zurück

Mit seiner Vergangenheit scheint er aber im Reinen zu sein: "Natürlich habe ich mich sehr verändert. Ich bin ein bisschen reifer geworden. Das hat sich positiv auf mein Spiel ausgewirkt. Wenn ich diese Dinge in meinen 20ern gewusst hätte, wenn ich professionell gewesen wäre und alles getan hätte, was von mir verlangt wurde, hätte ich vielleicht einen Grand Slam gewinnen können. Was auch immer passieren soll, wird passieren. Man kann das Schicksal nicht kontrollieren. Alles geschieht aus einem bestimmten Grund im Leben. Man lernt, kleine Dinge zu respektieren", sagte Tomic noch in dem Gespräch.

Das klingt doch erstmal sehr vernünftig. Jetzt müssen auf die Worte von Bernard Tomic nur noch Taten folgen.