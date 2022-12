WM-Titel für Argentinien: Nicht nur Del Potro und Schwartzman feiern Messi und Co.

Der WM-Titel von Argentinien am gestrigen Sonntag hat natürlich die argentinischen SpielerInnen begeistert, egal ob noch aktiv oder schon in Rente. Aber auch Tennisgrößen aus anderen Ländern feierten Lionel Messi und sein Team.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 19.12.2022, 08:00 Uhr

© Instagram/Juan Martin del Potro Juan Martin del Potro - wohlgemerkt vor Beginn des Endspiels

Juan Martin del Potro mag in diesem Jahr seinen Abschied von der ATP-Tour genommen haben, in Sachen Charisma ist DelPo aber sicherlich noch die Nummer eins unter den männlichen argentinischen Tennisprofis. Vor allem wenn er das Nationaltrikot trägt wie am Sonntagabend, bevor er sich mit mindestens einem Kumpel den Endspielsieg der Argentinier gegen Frankreich gegeben hat.

Diego Schwartzman hat sich natürlich auch nicht zurückgehalten. Schwartzman war zu Beginn des Turniers in Katar, hat sein Team von der Tribüne aus unterstützt. Beim finalen Schuss war er allerdings nicht mehr im Stadion. was seiner Freude keinen Abbruch getan hat.

© Instagram/Diego Schwartzman Egal, ob in Buenos Aires oder Doha: Diego Schwartzman zeigt Flagge

Sehr wohl in Doha war allerdings Fabio Fognini, der sich als großer Anhänger von Argentinien und, ja, vor allem auch Diego Maradona geoutet hat.

© Instagram/Fabio Fognin Fabio Fognini war beim WM Finale live vor Ort

Den Sphären der aktiven Tenniswelt längst entflogen ist Gabriela Sabatini. Was ihrer Freude naturgemäß keinen Abbruch tat.

Auf das richtige Pferd hatte Casper Ruud gesetzt. Und auch wenn der Norweger zwischendurch ordentlich zittern musste: Am Ende ging dieses große Finale endlich mal nach den Wünschen von Casper aus (nicht so wie die Endspiele in Roland Garros, bei den US Open oder den ATP Finals).

Ach, ja: Noch mal zurück zu Juan Martin del Potro. Der wusste schon früh, wer der Mann der Stunde Mitte Dezember 2022 werden würde.