Wolfgang Thiem in Indian Wells - „Wir haben keine näheren Informationen“

Für Österreichs Nummer eins Dominic Thiem kam die Absage des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells überraschend. Vater Wolfgang hat gegenüber tennisnet die kurzfristigen Pläne erläutert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.03.2020, 09:54 Uhr

© GEPA Pictures Weiter geht es für Thiem und Thiem (voraussichtlich) in Miami

Eigentlich war die Vorbereitung von Dominic Thiem für die Titelverteidigung beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells absolut planmäßig verlaufen: nach dem Ausscheiden in Rio de Janeiro hatte sich Thiem mit Dr. Michael Reinprecht zum Konditionstraining nach Los Angeles begeben, war frühzeitig nach Indian Wells angereist. Dort gab es eine Trainingseinheit mit Turnierdirektor Tommy Haas - das eigentliche Tennistraining sollte allerdings erst am heutigen Montag wieder aufgenommen werden.

Dabei bleibt es auch, wie Wolfgang Thiem gegenüber tennisnet erklärte. Allerdings schon in Vorbereitung auf das Turnier in Miami. Wie alle anderen Spieler auch, wäre Dominic von der Absage völlig überrascht worden. „Wir werden die nächsten zwei, drei Tage abwarten, man kann eh trainieren, man merkt hier kaum etwas“, so Wolfgang Thiem. „Wir haben auch noch keine näheren Informationen. Die Spieler sind via E-Mail in Kenntnis gesetzt worden, Genaueres wissen wir nicht.“

Thiem noch für den Ausrüster im Einsatz

„Dominic erledigt in den kommenden zwei Tagen noch etwas für Adidas, was ohnehin geplant war - am Donnerstag geht es dann vermutlich nach Miami weiter“, sagte der Trainervater. Das Tie-Break-Tens-Turnier, das am Dienstag mit Beteiligung der österreichischen Nummer eins in Szene hätten gehen sollen, wurde natürlich auch abgesagt. „Das wäre für Dominic einfach eine Gelegenheit gewesen, unter Wettkampfbedingungen ein paar Bälle zu schlagen“, so Thiem senior.