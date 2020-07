World Team Tennis: Kim Clijsters schlägt Sofia Kenin

Die ehemalige Weltranglisten-Erste Kim Clijsters zeigt sich bei ihren Auftritten im Rahmen des World Team Tennis in den USA in starker Form.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 16.07.2020, 12:29 Uhr

Kim Clijsters

Clijsters, 37, schlägt aktuell für ihr Team New York Empire auf und holte bereits ihren zweiten Sieg im zweiten Spiel - und das gegen keine Geringere als Australian-Open-Siegerin Sofia Kenin. Clijsters gewann mit 5:3 gegen die US-Amerikanerin und dominierte vor allem über ihren Aufschlag. "Es hat seinen Grund, warum sie wieder zum Profitennis zurückgekehrt ist", so Luke Jensen, der Coach des New Yorker Teams. Clijsters habe auch ihr Team mitgebracht.

Die Belgierin hatte bereits bei ihrem ersten Auftritt überzeugt, hier gewann sie gegen Bernarda Pera.

Amüsant: Clijsters und Kenin kannten sich bereits - Clijsters hatte im Jahr 2005 der damals 6-Jährigen einen Einblick in die Tenniswelt in Miami gestattet.

Zwei Comebacks später...

Damals war Clijsters noch in "Karriere Nummer 1". 2007 trat sie zurück, um 2009 ihr erstes Comeback zu geben, mit dem Überraschungssieg bei den US Open. Zwei weitere Grand-Slam-Titel folgten, wiederum in Flushing Meadows 2008 sowie bei den Australian Open 2011. Zuvor hatte sie "nur" einen Major-Titel geholt, bei den US Open 2005.

Cijsters trat dann in 2012 erneut zurück, 2020 gab sie ihr zweites Comeback - als mittlerweile dreifache Mutter - und zeigte trotz zweier Niederlagen gegen Garbine Muguruza und Johanna Konta gutes Tennis.

Lisicki siegt im Doppel

Auch für Sabine Lisicki gibt es Grund zum Feiern. Die Berlinerin steht nach vielen Verletzungen nur noch auf Platz 595 der Tennis-Weltrangliste, aktuell ist sie ebenfalls im Rahmen des World Team Tennis in den USA unterwegs. Und im Doppel erfolgreich: Mit Kveta Peschke steuerte sie dank ihres 5:4-Sieges ebenfalls Punkte für New York Empire, am Ende stand ein 25:17-Sieg über die Philadelphia Freedoms.

