World Tennis League: Showkampfturnier in Dubai startet mit starkem Teilnehmerfeld

Von Montag, dem 19. Dezember bis zum Weihnachtsabend wird die erste Ausgabe der World Tennis League ausgespielt. Mit dabei sind unter anderem Dominic Thiem und Alexander Zverev.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 18.12.2022, 15:02 Uhr

Der Dezember, der den Profis zur Entspannung und zur Vorbereitung auf die kommende Saison dient, ist mit den verschiedensten Exhibition-Turnieren angereichert, deren Anzahl über die letzten Jahre deutlich zugenommen hat. Jüngster Zugang ist dabei die "World Tennis League" getaufte Showkampfserie im sonnigen Dubai, das mit einem beeindruckenden Teilnehmerfeld aufwarten kann. Hier findet ihr alle gesicherten Informationen zum bislang unverbrauchten Format.

Von wann bis wann läuft das Turnier?

Die World Tennis League startet am Montag, den 19. Dezember mit der Gruppenphase und endet mit dem Finale am 24. Dezember.

Wo findet die Veranstaltung statt?

Veranstaltungsort der World Tennis League 2022 ist die Coca-Cola-Arena in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (VAE).

Wie funktioniert das Turnier-Format?

Bereits im Vorfeld wurden 18 Spielerinnen und Spieler in vier Teams gelost, die die ornithologischen Namen Falcons, Eagles, Kites und Hawks tragen. Jede dieser Mannschaften trifft in der Gruppenphase auf alle anderen Teams. Dabei besteht jedes Aufeinandertreffen aus einem Herreneinzel-, einem Dameneinzel- und einem Mixed-Doppel-Match. Die zwei besten Teams der Gruppenphase bestreiten am Weihnachtsabend das Finale.

Welches Punkteformat kommt bei den Partien zum Einsatz?

Gespielt wird auf zwei Gewinnsätze, wobei ein entscheidender dritter Durchgang als Match-Tiebreak (bis 10) ausgetragen wird.

Wie kann man die Matches verfolgen?

Aktuell haben wir noch keine Streaming-Möglichkeiten der World Tennis League in unseren Breitengraden erspähen können. Verlässlich ist in jedem Fall unser Live-Matchtracker, wo ihr keinen Punktgewinn eurer Favoriten verpassen werdet.

Wer spielt wann gegen wen?

Aufgrund des Team-Formats stehen bis zum Finale am 24. Dezember bereits alle Partien fest. Diese lauten wie folgt:

Montag, 19. Dezember ab 15 Uhr (Kites vs Eagles):

Félix Auger-Aliassime vs. Nick Kyrgios

Iga Swaitek vs. Caroline Garcia

Holger Rune/Sania Mirza vs. Bianca Andreescu/Rohan Bopanna

Dienstag, 20. Dezember ab 15 Uhr (Falcons vs. Hawks):

Novak Djokovic vs. Alexander Zverev

Aryna Sabalenka vs. Elena Rybakina

Grigor Dimitrov/Paula Badosa vs. Dominic Thiem/Anett Kontaveit

Mittwoch, 21. Dezember ab 15 Uhr (Falcons vs. Eagles):

Novak Djokovic vs. Nick Kyrgios

Paula Badosa vs. Caroline Garcia

Grigor Dimitrov/Aryna Sabalenka vs. Bianca Andreescu/Andreas Seppi

Donnerstag, 22. Dezember ab 15 Uhr (Hawks vs. Kites):

Dominic Thiem vs. Holger Rune

Anett Kontaveit vs. Iga Swiatek

Alexander Zverev/Elena Rybakina vs. Félix Auger-Aliassime/Eugenie Bouchard

Freitag, 23. Dezember ab 11:30 Uhr (Eagles vs. Hawks):

Nick Kyrgios vs. Alexander Zverev

Caroline Garcia vs. Elena Rybakina

Rohan Bopanna/Bianca Andreescu vs. Dominic Thiem/Anett Kontaveit

Freitag, 23. Dezember ab 15 Uhr (Falcons vs. Kites):

Novak Djokovic vs. Félix Auger-Aliassime

Aryna Sabalenka vs. Iga Swiatek

Grigor Dimitrov/Paula Badosa vs. Holger Rune/Sania Mirza

Samstag, 24. Dezember ab 15 Uhr: Das Finale