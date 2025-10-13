WTA: 190 Millionen Euro Vermögen - Maria Sharapova reicher als je zuvor

Fünf Grand-Slam-Titel, ein Harvard-Diplom und 190 Millionen Euro später beweist Maria Sharapova, dass ein Karriereende auch der Anfang von etwas Großem sein kann.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 13.10.2025, 13:19 Uhr

© Getty Images

Als sie 2020 mit nur 32 Jahren den Schläger endgültig beiseitelegte, schien ihre glitzernde Tennislaufbahn viel zu früh vorbei. Doch Maria Sharapova hat es geschafft, die zweite Karriere noch erfolgreicher zu gestalten als die erste. Heute, mit 38, ist sie nicht nur Mitglied der Hall of Fame, sondern auch eine der wohlhabendsten Ex-Sportlerinnen der Welt – mit einem geschätzten Vermögen von rund 190 Millionen Euro.

Sharapova wusste schon während ihrer aktiven Zeit, dass Schönheit und Schlagkraft nicht alles sind. Zwischen Grand-Slam-Triumphen und Doping-Sperre studierte sie an der Harvard Business School, lernte Management und Markenführung – und verwandelte sich in das, was die britische Tageszeitung “Daily Mail” später treffend eine „Geldmaschine auf zwei Beinen“ nannte. Ihre Liste an Werbepartnern liest sich wie ein Luxus-Katalog: Porsche, Tag Heuer, Tiffany & Co., Evian, Gatorade, Land Rover und eine exklusive Nike-Kollektion. Allein daraus flossen rund 259 Millionen US-Dollar in ihre Kasse.

Einziger echter Flop: Sugarpova

Doch der eigentliche Coup gelang abseits des Courts. 2013 stieg Sharapova in das Start-up Supergoop! ein – einen damals noch kleinen Anbieter von Sonnenschutzprodukten. Acht Jahre später wurde das Unternehmen für unglaubliche 648 Millionen Euro an Blackstone verkauft. Ein Investment, das Sharapova endgültig in die Liga der cleversten Unternehmerinnen des Sports katapultierte.

Ihre geschäftliche Neugier kennt keine Grenzen: Beteiligungen an Krypto-Plattformen (MoonPay), Fitnessmarken (Tonal, Therabody), einer Fruchtbarkeits-Start-up-Firma (Cofertility) und sogar einem Hersteller edler Herrenschuhe (Wolf & Shepherd) zeigen, dass Diversifikation bei ihr nicht nur ein Schlagwort ist. Dazu kommen Luxusimmobilien an der kalifornischen Küste – darunter eine Ranch in Summerland und eine Villa in Montecito. Ihr Haus in Manhattan Beach verkaufte sie zuletzt an NBA-Star Luka Doncic – für stolze 21,6 Millionen Euro.

Nur ein Projekt verlief weniger süß, als es klang: ihre Bonbonmarke Sugarpova, 2012 mit großem PR-Aufwand gestartet, verschwand 2021 leise vom Markt. Doch das stört Sharapova wenig – ihr Portfolio ist längst so breit aufgestellt, dass es fast grenzenlos scheint.