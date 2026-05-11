WTA: 6:0, 6:0, 6:0 - Jessica Pegula in illustrem Kreis

Mit ihrem 6:0, 6:0 über Rebeka Masarova beim WTA-Turnier in Rom hat Jessica Pegula erstmals in ihrer Laufbahn eine “Brille” verteilt. Eine weitere Besonderheit ergbit sich durch ihr Match zuvor.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 11.05.2026, 10:52 Uhr

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© Getty Images Jessica Pegula

Nämlich die, dass Pegula auch in ihrem Auftaktmatch gegen Zeynep Sönmez äußerst souverän aufgetreten war - 6:4, 6:0 hieß das Ergebnis hier. Was bedeutet: Pegula hat gleich drei Sätze am Stück mit 6:0 für sich entschieden. Und das kommt dann doch eher selten vor.

Wie der grandiose X-Account “Jeu, Set et Maths” herausgearbeitet hat, ist das auf 1000er-Turnierebene nur sieben Spielerinnen gelungen. Chris Evert in Miami (1988), Martina Navratilova in Chicago (1990), Martina Hingis (1998), gleich zwei Mal Lindsay Davenport in Indian Wells (2004 und 2005) sowie einer deutschen Akteurin.

Und huch: Die hieß nicht Steffi Graf. Sondern Sabine Hack. Die ehemalige Nummer 13 der Welt holte 1993 beim Turnier in Berlin sogar ganze vier 6:0-Sätze am Stück! Zunächst gewann sie mit 6:2, 6:0 gegen Patricia Hy Boulais, anschließend mit 6:0, 6:0 gegen Katrina Adams. Und danach knöpfte sie Steffi Graf ein 6:0 ab - bevor sie die weiteren Sätze mit 3:6, 2:6 verlor.

Steffi Graf - Meisterin der 6:0-Sätze

Apropos Steffi Graf: Ihr ist die “Dreifach-Null” natürlich auch geglückt, und sogar bei einem Majorturnier - konkret den Australian Open 1989 (6:0, 6:0 gegen Rene Simpson, 6:0, 6:1 gegen Marianne Werdel-Witmeyer), zudem bei den kleineren Turnieren in Boca Raton in 1987 und in Washington und Bighton 1989.

Turnierübergreifend gelang Graf sogar ein 6:0, 6:0 in Folge: im Finale der French Open 1988 gegen Natasha Zvereva und anschließend in Runde 1 von Wimbledon gehen Hu Na.

Rom: Pegula heute gegen Anastasia Potapova

Den “6:0”-Rekord bei den 1000er-Turnieren hält aktuell übrigens Martina Hingis (52), gefolgt von Serena Williams (50) und Graf (42). Von den Aktiven auf dem guten Weg an die Spitze: Iga Swiatek - sie steht aktuell bei 39 Sätzen mit dem Ergebnis 6:0.

Ob Pegula ihre Serie heute weiter ausbaut? Ihre nächste Gegnerin Anastasia Potapova wird etwas dagegen haben.