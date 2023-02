WTA Abu Dhabi: Belinda Bencic wehrt Matchbälle ab und holt zweiten Saisontitel

Die Schweizerin Belinda Bencic konnte beim WTA-Tour-500-Turnier in Abu Dhabi das Finale gegen die Russin Luidmila Samsonova in drei Sätzen gewinnen und ihren achten Damentitel holen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 12.02.2023, 17:29 Uhr

© Getty Images Belinda Bencic holte in Abu Dhabi ihren zweiten Saisontitel

Mit gehörig Kampfkraft stemmte sich Belinda Bencic im Endspiel des WTA-Tour-500-Turniers in Abu Dhabi gegen die Niederlage, wehrte im zweiten Durchgang gegen die Russin Luidmila Samsonova ingesamt drei Matchbälle ab, um am Ende über ihren zweiten Saisontitel jubeln zu können. Die Eidgenossin setzte sich am Ende nach 2:48 Stunden mit 1:6, 7:6 (8) und 6:4 durch und schaffte damit die Revanche für die Finalniederlage 2021 in Berlin, als sie der Russin in drei Sätzen unterlegen war.

Im ersten Satz hatte Samsonova mit druckvollem Powertennis die Nase eindeutig vorn, die 25-jährige Olympiasiegerin von Tokio machte hingegen zu viele unerzwungene Fehler. Im zweiten Durchgang zog dann Bencic mit 5:2 davon, ließ Samsonova allerdings nochmal herankommen. In der spannenden Kurzentscheidung hatte dann die Schweizerin auch das nötige Quentchen Glück auf ihrer Seite. Das entscheidende Break im dritten Akt holte sich Bencic zur 3:2-Führung, diesen Vorteil gab sie bis zum Ende der Partie nicht mehr aus der Hand.

Die aktuell Weltranglisten-Neunte freute sich verständlicherweise ausgiebig über ihren achten Turniersieg auf der WTA-Tour, dem zweiten nach Adelaide in der aktuellen Saison. In "Down Under" setzte sich Bencic im Endspiel gegen die Landsfrau von Samsonova Daria Kasatkina ganz klar mit 6:0, 6:2 durch. Das Hartplatz-Turnier in Saudi Arabien wurde in diesem Jahr zum ersten Mal ausgetragen. Es folgen nun die Wettbewerbe in Doha und Dubai.

