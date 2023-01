WTA Adelaide 2: Belinda Bencic überrollt im Finale Daria Kasatkina

Belinda Bencic hat mit einer beeindruckenden Leistung das zweite WTA-Tour-500-Turnier in Adelaide für sich entschieden. In Hobart holte derweil Lauren Davis nach 2017 zum zweiten Mal den Titel.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.01.2023, 08:15 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Belinda Bencic war in Adelaide nicht zu stoppen

Viel Frauentennis gab es in Adelaide während der letzten beiden Tage nicht zu sehen: Am Freitag fielen beide Halbfinali wegen der Rückzüge von Veronika Kudermetova und Paula Badosa aus. Und im Endspiel am Samstag machte Belinda Bencic mit Daria Kasatkina kurzen Prozess. Die Schweizerin gewann nach einer Spielzeit von nur 67 Minuten mit 6:0: und 6:2. Bencic war als Nummer acht in das zweite 500er-Event in Adelaide gegangen (das erste hatte Aryna Sabalenka für sich entschieden) und konnte auf dem Weg zum Titel auch Caroline Garcia bezwingen. Es war der siebente Turniererfolg von Belinda Bencic, zuletzt hatte die 25-Jährige im vergangenen Jahr in Charleston feiern dürfen.

In dieser Form könnte Bencic auch bei den Australian Open ein Wort um den Titel mitreden. Dort geht die Olympiasiegerin von Tokio 2021 als Nummer zwölf ins Rennen, eröffnet gegen die Bulgarin Viktoria Tomova. Daria Kasatkina spielt in Melbourne übrigens zum Auftakt gegen ihre Landsfrau Varvara Gracheva.

Im Endspiel des WTA-Tour-250-Turniers in Hobart ging es zumindest im ersten Satz enger zu. Am Ende setzte sich die US-Amerikanerin Lauren Davis gegen die Italienerin Elisabetta Cocciaretto mit 7:6 (0) und 6:2 durch. Für Davis bleibt Auckland damit ein gutes Pflaster: 2017 hatte die mittlerweile 29-Jährige eben dort ihren bislang einzigen Tour-Titel geholt.

In Hobart durfte auch eine deutsche Spielerin jubeln: Laura Siegemund gewann nämlich an der Seite von Kirsten Flipkens die Doppel-Konkurrenz. Siegemund/Flipkens gewannen im Endspiel gegen Viktorija Golubic und Panna Udvardy mit 6:4 und 7:5.