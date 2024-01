WTA Adelaide: Alexandrova beendet Siegesserie von Rybakina

Ekaterina Alexandrova hat im Viertelfinale des WTA-Tour-500-Turniers in Adelaide Elena Rybakina geschlagen. Es war die erste Niederlage für die Kasachin in der Saison 2024.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.01.2024, 13:40 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Ekaterina Alexandrova hat die Siegesserie von Elena Rybakina beendet

Irgendwann geht jede Siegesserie zu Ende. Und besser vor als dann bei den Australian Open, mag sich Elena Rybakina gedacht haben. Die Kasachin hatte vergangene Woche in Brisbane überzeugend den Titel geholt - musste in Adelaide nun gegen Ekaterina Alexandrova aber die erste Saisonniederlage hinnehmen. Und das mit 3:6 und 3:6 sehr deutlich. Alexandrova zog damit in das Halbfinale ein und trifft dort auf Jelena Ostapenko.

Im zweiten Match der Vorschlussrunde stehen sich Daria Kasatkina und Jessica Pegula gegenüber. Kasatkina profitierte vom Rückzug von Laura Siegemund, die zum Viertelfinale nicht antreten konnte. Pegula musste gegen Anastasia Pavlyuchenkova über drei Sätze gehen, gewann schließlich mit 6:7 (1), 7:6 und 6:4.

Hier das Einzel-Tableau in Adelaide