WTA Adelaide: Ashleigh Barty holt ersten Heimsieg

Ashleigh Barty hat erstmals ein WTA-Turnier in Australien gewonnen. Die Weltranglisten-Erste besiegte im Endspiel von Adelaide Dayana Yastremska mit 6:2 und 7:5 und geht mit nun mit viel Selbstvertrauen in die Australian Open.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.01.2020, 09:04 Uhr

© Getty Images Ashleigh Barty hat erstmals in ihrer Heimat zugeschlagen

Viel hatte darauf hingedeutet, dass Ashleigh Barty im Endspiel zu einem glatten Sieg kommen würde. Nach dem gewonnenen ersten Satz legte die French-Open-Siegerin von 2019 auch gleich in Durchgang zwei mit einem Break los. Dayana Yastremska, die seit Ende der vergangenen Saison von Sascha Bajin betreut wird, gewann allerdings drei Spiele in Folge und hielt das Match bis zum 5:5 offen. Die letzten acht Spiele gingen allerdings an die Favoritin, die in der Vorwoche in Brisbane noch bei ihrem ersten Auftritt gegen Jennifer Brady gescheitert war.

Yastremska hatte auf dem Weg ins Endspiel in Runde zwei von der Aufgabe Angelique Kerbers profitiert, im Halbfinale dann Aryna Sabalenka geschlagen. Barty wiederum stoppte in der Vorschlussrunde den Lauf von Danielle Collins. In Melbourne wird die Branchenleaderin gegen Lesia Tsurenko beginnen. Yastremska geht als Nummer 23 in das erste Major des Jahres. Und spielt in Runde eins gegen die slowenische Qualifikantin Kaja Juvan.

