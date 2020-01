WTA Adelaide: Ashleigh Barty nach Thriller vor Heimsieg

Ashleigh Barty hat beim WTA-Turnier in Adelaide nach einem knappen Erfolg gegen Danielle Collins das Endspiel erreicht. Dort wartet am Samstag die junge Ukrainerin Dayana Yastremska.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.01.2020, 12:44 Uhr

© Getty Images Ashleigh Barty steht in Adelaide im Endspiel

Barty gewann gegen Collins, die bis zum Halbfinale in Adelaide außerordentlich überzeugend gespielt hatte, nach einer Spielzeit von 1:55 Stunden mit 3:6, 6:1 und 7:6 (5). In den Runden zuvor hatte die US-Amerikanerin gegen Sofia Kenin und Belinda Bencic jeweils nur vier Spiele abgegeben. Barty andererseits, die bei den Australian Open als Nummer eins ins Rennen gehen wird, konnte sich in Adelaide für ihre Auftakt-Niederlage in Brisbane vergangene Woche gegen Jennifer Brady rehabilitieren.

Im Endspiel geht es für die Australierin gegen Dayana Yastremska. Die Ukrainerin hatte im ersten Halbfinale Aryna Sabalenka mit 6:4 und 7:6 (4) in die Knie gezwungen.

