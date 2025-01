WTA Adelaide: Jabeur überrascht Collins, Titelverteidigerin Ostapenko startet mit vorsichtigem Sieg

Am zweiten Spieltag des WTA-Tour-500-Turniers in Adelaide muss sich die viergesetzte Danielle Collins verfrüht verabschieden. Ons Jabeur besiegt die US-Amerikanerin in zwei Sätzen. Jelena Ostapenko bleibt ihrer Titelverteidigung dank eines knappen Drei-Satz-Sieges weiterhin auf der Spur.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 07.01.2025, 17:31 Uhr

© Getty Images Ons Jabeur steht nach einem beeindruckenden Match im Achtelfinale

Ausgebremst durch eine Schulterverletzung musste Jabeur das letzte halbe Jahr pausieren. In Adelaide startete die ehemalige Nummer Zwei nun mit einem Auftaktsieg gegen die Miami Open-Siegerin 2024, Danielle Collins.

Auf Platz 40 abgerutscht und nur im Hauptfeld dank einer Wildcard, brachte Jabeur beeindruckendes Tennis auf den Platz. Die 30-Jährige machte einen 3:5-Rückstand im ersten Satz wett und beendete den knappen ersten Satz mit 7:6 (6). Mit ihrer aggressiven Vorhand besiegelte Jabeur ihren Erstrunden-Sieg mit 6:2. Es ist der erste Sieg seit acht Monaten, den die fünffache Titelträgerin gegen eine Top-20-Spielerin einfahren konnte.

Ein Achtelfinale unter Titelverteidigerinnen

Die Siegerin des letzten Jahres, Jelena Ostapenko, erwischte einen langsamen Start gegen ihre Auftaktkontrahentin Magdalena Frech. Mit vier hintereinander verlorenen Spielen gab Ostapenko Satz eins mit 6:4 an die Polin ab. Unbeeindruckt kämpfte sich die Lettin zurück und gewann Satz zwei und drei mit jeweils 6:1. Die Nummer sieben der Welt feuerte insgesamt 58 Winner ab, darunter vier saubere Return-Winner in Folge. Als Nächstes trifft die 27-Jährige auf Madison Keys, die Beatriz Haddad Maia in dem Top-Duell mit einem deutlichen 6:2, 6:1 besiegte. Keys gewann 2022 in Adelaide.

Shnaider: Auch im neuen Jahr auf Erfolgskurs

Diana Shnaider feierte mit einem 6:3, 0:6, 6:0-Sieg gegen die Qualifikantin Katerina Siniakova ihren ersten Sieg in diesem Jahr. Belinda Bencic steht Dank eines starken ersten Satzes und der Aufgabe ihrer Gegnerin Kalinskaya im Achtelfinale.