WTA Adelaide: Siegemund reitet weiter die Erfolgswelle, auch Pegula schon im Viertelfinale

United-Cup-Siegerin Laura Siegemund ist auch beim WTA-Tour-500-Turnier in Adelaide nicht zu stoppen. Die Deutsche steht ebenso schon im Viertelfinale wie die US-Amerikanerin Jessica Pegula.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.01.2024, 06:03 Uhr

© Getty Images Laura Siegemund steht in Adelaide schon im Viertelfinale

Der Sieg beim United Cup in Sydney, wo Laura Siegemund an der Seite von Alexander Zverev drei entscheidende Mixed-Doppel gewinnen konnte, beflügelt die Deutsche auch im Einzel weiterhin. Siegemund besiegt in der zweiten Runde des WTA-Tour-500-Turniers in Adelaide die Rumänin Ana Bogdan mit 6:4 und 7:5 und steht damit beeits im Viertelfinale. Dort trifft Siegemund, die gegen Bogdan im zweiten Satz schon mit einem Break zurücklag, entweder auf Daria Kasatkina oder Anna Kalinskaya.

Auch Jessica Pegula hat es bereits unter die letzten acht geschafft. Pegula war mit einem Freilos gestartet, setzte sich in ihrem ersten Match gegen Landsfrau Bernarda Pera mit 4:6, 6:2 und 6:3 durch. Im Viertelfinale spielt die US-Amerikanerin entweder gegen Anastasia Pavlyuchenkova oder Katerina Siniakova.

Angeführt wird das Tableau in Auckland von Elena Rybakina. Die Kasachin hat erst am Sonntag das 500er-Turnier in Brisbane in überzeugender Manier gewonnen.

