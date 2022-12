WTA: Angelique Kerber möchte bei Comeback junge Mütter inspirieren

Noch ist Angelique Kerber gar nicht Mutter geworden. Aber der Plan, zurück auf die WTA-Tour zu kommen, scheint in Stein gemeißelt zu sein.

von tennisnet.com

© Getty Images Angelique Kerber in Wimbledon 2022

In „normalen“ Jahren hätte Angelique Kerber um diese Zeit wohl schon mit der Vorbereitung auf die kommende Spielzeit begonnen. Das Jahr 2022 ist für die dreimalige Grand-Slam-Siegerin aber alles andere als normal verlaufen - schließlich hat Kerber vor Beginn der US Open bekanntgegeben, dass sie erstmals schwanger ist. Der Herbst war trotz der Wettkampfpause ziemlich ereignisreich, Kerber hat neben der Vorstellung ihrer Biographie auch ein gemeinsames Produkt mit Manuel Neuer auf den Markt gebracht.

Im Interview mit der WTA hat Kerber nun aber noch einmal bekräftigt, dass sie in jedem Fall plant, ihre Karriere fortzusetzen. Dass man als Mutter erfolgreich spielen kann, haben Serena Williams, Kim Clijsters, Victoria Azarenka oder erst in diesem Jahr ganz besonders Tatjana Maria in Wimbledon ja gezeigt.

Kerber holt sich Rat bei Serena und Azarenka

Die Bedingung aber - und diese Voraussetzungen mussten bei einer erfolgreichen Angelique Kerber immer gegeben sein: „Wenn ich zurückkommen, möchte ich bei 100 Prozent sein, mich richtig fit fühlen und bereit sein. Das ist der Plan.“

Datum ist für ein Comeback noch keines festzulegen. Die Geburt ihres ersten Kindes steht für Kerber im Frühjahr 2023 an. Wie lange die Pause danach noch sein wird, lässt sich natürlich nicht prognostizieren. Zumal sich Kerber Rat bei Serena oder Vika geholt hat. Was haben die beiden ihr geraten? „Nimm Dir Zeit“, sagt Kerber. „Genieße jetzt den Moment. Und dann haben sie gemeint, dass ich schon fühlen werden, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Es ist manchmal besser, einen Monat später zu starten als einen Monat früher.“

Der Optimismus für eine erfolgreiche Rückkehr ist groß: „Wir haben ja schon gesehen, dass Mütter nach ihrer Rückkehr große Titel gewonnen haben. Und ich hoffe, dass ich eine von ihnen sein kann. Eine Inspiration für junge Mütter und Frauen, die zurück in ihr Business kommen.“