WTA: Aryna Sabalenka und Elena Rybakina eröffnen neue Saison in Brisbane

Aryna Sabalenka und Elena Rybakina werden die Spielzeit 2024 in Brisbane eröffnen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 28.11.2023, 20:13 Uhr

© Getty Images Elena Rybakina (l.) und Aryna Sabalenka steigen in Brisbane ein

Australian-Open-Siegerin Aryna Sabalenka wird ihr erstes Turnier in der neuen Spielzeit in Brisbane bestreiten. Das gaben die Veranstalter am Dienstag in den sozialen Medien bekannt. "Australien hat einen besonderen Platz in meinem Herzen, nachdem ich dort mein erstes Grand-Slam-Turnier gewonnen habe", erklärte die Weltranglistenzweite.

Neben Sabalenka wird ab dem 31. Dezember auch Elena Rybakina in Brisbane aufschlagen. Auch die Kasachin hat an "Down Under" durchaus gute Erinnerungen, erreichte sie in diesem Jahr doch das Finale der Australian Open. In diesem musste sie sich Sabalenka knapp in drei Sätzen geschlagen geben.

Die Veranstalter in Brisbane dürfen sich insgesamt über ein starkes Teilnehmerfeld freuen. Unter anderem werden beim WTA-500-Turnier auch die beiden ehemaligen Weltranglistenersten Victoria Azarenka und Naomi Osaka an den Start gehen.

Das Event in Brisbane dient zur Vorbereitung auf die Australian Open. Das erste Major-Event des Jahres beginnt am 14. Januar 2024.