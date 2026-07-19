WTA Athen: Krejcikova vermasselt Sakkari den Heimsieg

Barbora Krejcikova hat mit einem 7:6 (5) und 6:3 im Endspiel gegen Maria Sakkari das WTA-Tour-250-Turnier in Athen gewonnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.07.2026, 22:06 Uhr

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© Getty Images Barbora Krejcikova hat in Athen den Titel geholt

Der Titel in Athen ist der neunte im Einzel für Krejcikova, die aber natürlich mit den rench Open und Wimbledon scho zwei weitaus dickere Fische gefangen hat. Aber natürlich nimmt die Tschechin, die zuletzt in Wimbledon die Paris-Siegerin Mirra Andreeva bezwingen konnte, das 7:6 (5) und 6:3 gegen Lokalmatadorin Maria Sakkari gerne mit.

Zumal Sakkari sowohl im ersten wie auch im zweiten Durchgang mit einem Break in Führung gegangen war, Krejcikova aber zunächst ein 1:4 und dann immerhin auch noch ein 1:2 aufholen konnte. Damit gab es an diesem Sonntag keinen zweiten griechischen Triumph im Profitennis: Denn am Nachmittag konnte sich Stefanos Tsitsipas ja im Finale von Gstaad gegen den Belgier Raphael Collignon durchsetzen.

Viel Zeit zu feiern bleibt Barbora Krejcikova derweil nicht. Denn ab dem morigen Montag geht es in Prag weiter. Und da ist Krejcikova an Position zwei gesetzt.