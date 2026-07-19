"Sie ist auch nur ein Mensch": Caroline Wozniacki verteidigt Aryna Sabalenka

Für Aryna Sabalenka lief es zuletzt nicht nach Plan. Caroline Wozniacki ist der Weltranglistenersten in einem Interview nun zur Seite gesprungen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 19.07.2026, 18:29 Uhr

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© Getty Images In Wimbledon verlor Aryna Sabalenka gegen Naomi Osaka

Die Weltrangliste führt Aryna Sabalenka weiterhin an - und doch verlief das Kalenderjahr 2026 bislang nicht nach Wunsch der 28-Jährigen. Die Belarussin holte in der laufenden Saison noch keinen Major-Titel und kassierte zuletzt einige überraschende Niederlagen. In Wimbledon verlor Sabalenka schon im Achtelfinale gegen Naomi Osaka.

“Ich will einfach weggehen, mich total betrinken, Tennis vergessen und versuchen, wieder besser in Form zu kommen”, hatte Sabalenka nach ihrem Aus im Südwesten Londons gesagt. “Heute war da einfach nichts. Ich habe mein Bestes gegeben und versucht, mich anzupassen. Aber ich hatte aus irgendeinem Grund kein Niveau.”

Die Kritik für ihre schwankenden Leistungen ließ freilich nicht lange auf sich warten, in Form der ehemaligen Weltranglistenersten Caroline Wozniacki sprang Sabalenka nun eine prominente Unterstützerin zur Seite. “Wir erwarten so viel von ihr”, sagte die Dänin in einem Interview mit “Tennis365”. “Wir gehen davon aus, dass sie jede Woche mühelos ins Finale kommt und alles gewinnt, aber sie ist ja auch nur ein Mensch.”

Sabalenka startet bei den US Open als Titelverteidigerin

“Es gibt viele Spielerinnen da draußen, die jeden Tag hart trainieren, die ihr nacheifern und jede einzelne ihrer Bewegungen auf dem Platz genau beobachten. Das ist schwierig. Als Menschen erleben wir nun einmal kleine Höhen und Tiefen”, führte Wozniacki, die 2018 die Australian Open gewann, aus. Zudem habe Osaka in Wimbledon ein herausragendes Match gespielt.

Nach ihrer Pause wird Sabalenka beim WTA-1000-Turnier in Toronto (2. bis 13. August) auf die Tour zurückkehren, ehe sie ab Ende August bei den US Open um ihre fünfte Major-Trophäe spielen wird. “Ich habe keinen Zweifel daran, dass wir sie auf der Hartplatz-Tour kampfbereit und voll auf den Sieg ausgerichtet sehen werden”, meinte Wozniacki. In New York wird Sabalenka als Titelverteidigerin an den Start gehen.