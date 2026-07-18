WTA Athen: Lokalmatadorin Sakkari steht im Finale

Maria Sakkari steht beim WTA-250-Turnier in Athen im Endspiel. In Iasi matchen sich indes Paula Badosa und Mayar Sherif um den Titel.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 18.07.2026, 20:52 Uhr

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© Getty Images Maria Sakkari will in Athen den Titel holen.

Sakkari behielt im Halbfinale gegen die Russin Alina Korneeva mit 6:1 und 7:5 die Oberhand.

Im Finale wartet die griechische Lokalmatadorin auf die Siegerin des Duells zwischen Clara Tauson und Barbora Krejcicova.

Badosa vs. Sherif in Iasi

Beim parallel stattfindenden WTA 250-Turnier im rumänischen Iasi bestreiten am Sonntag Paula Badosa und die Ägyptin Mayar Sherif das Endpsiel.

Während Sherif die Ukrainerin Oleksandra Oliyinkova mit 6:3, 6:1 bezwang, setzte sich Badosa gegen die Slowenin Tamara Zidansek mit 3:6, 7:5 und 7:6 (1) durch.

Hier das Einzel-Tableau in Athen

Hier das Einzel-Tableau in Iasi

