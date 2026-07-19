WTA Hamburg: Deutsches Duell zum Auftakt

Das WTA-Tour-250-Turnier hat gleich zum Start ein packendes deutsches Duell zu bieten. Lokalmatadorin Noma Noha Akugue bekommt es mit Wildcard-Spielerin Valentina Steiner, die am Sonntag ihren 20. Geburtstag gefeiert hat, zu tun. Dies hat die Hauptfeld-Auslosung am Sonntagmittag auf der Anlage am Rothenbaum ergeben.

von PM

zuletzt bearbeitet: 19.07.2026, 18:55 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© MSC Hamburg Ladies Open/ WITTERS Tamara Korpatsch, Jule Baum (HSV-Spielerin), Julia Stusek, Jaqueline Dönges (HSV-Spielerin), Noma Noha Akugue, Christoph Behm (Marketing General Manager MSC), Sandra Reichel.

Darüber hinaus sind mindestens vier weitere deutsche Spielerinnen, unter ihnen auch die deutsche Nummer eins Tamara Korpatsch, am Start. Noch ins Hauptfeld gerutscht ist mit Paula Badosa die Australian-Open-Halbfinalistin von 2025. Die ehemalige Weltranglistenzweite spielt in Runde eins gegen Katarzyna Kawa aus Polen.

Im Mittelpunkt der Auftaktpartien steht aber eindeutig der deutsche Vergleich zwischen Noma Noha Akugue und Valentina Steiner. „Ich freue mich sehr auf das Match. Es ist natürlich ein bisschen blöd, dass ich gegen eine Deutsche spiele und deshalb eine deutsche Spielerin in der ersten Runde ausscheiden wird. Ich fühle mich ganz gut. Ich hatte ein gutes erstes halbes Jahr und versuche den Schwung mit ins Turnier zu nehmen“, blickt Noha Akugue voraus.

Ebenso selbstbewusst geht Tamara Korpatsch in ihr Heimturnier, bei dem sie sich mit Victoria Kasintseva aus Andorra messen wird. Die Linkshänderin gewann im Jahr 2020 die Juniorinnenkonkurrenz der Australian Open. „Es ist immer besonders, hier zu spielen, hier zu Hause. Ich kenne die Anlage in- und auswendig. Die erste Runde ist immer schwer für mich. Ich bin definitiv aufgeregt wie jedes Jahr und bin froh, jetzt wieder auf Sand zu spielen. Rasen ist eher etwas für Kühe“, sagte die Hamburgerin mit einem Augenzwinkern.

Die schwerste Aufgabe unter den deutschen Spielerinnen hat Nastasja Schunk erwischt. Sie muss gegen die topgesetzte Oleksandra Oliynykova antreten. Julia Stusek freut sich bei ihrer Rothenbaum-Premiere auf das Duell mit der Argentinierin Nadia Podoroska, die 2020 im Halbfinale der French Open stand. „Ich bin natürlich super dankbar für die Möglichkeit, hier mit einer Wildcard im Einzel und Doppel zu spielen. Ich kann nicht glücklicher sein und freue mich riesig, auf den Platz zu gehen“, meint Stusek. Die sechste Deutsche, Tessa Brockmann aus Itzehoe, spielt in Hamburg gegen Elsa Jacquemot (Frankreich). Weitere Lokalmatadorinnen könnten über die Qualifikation noch ihr Ticket für das Hauptfeld lösen.