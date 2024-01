WTA Auckland: Anisimova mit erfolgreicher Rückkehr

Mit einem Zweisatz-Sieg gegen Anastasia Pavlyuchenkova feierte Amanda Anisimova beim WTA-250-Turnier in Auckland nach achtmonatiger Pause eine erfolgreiche Rückkehr auf die Damen-Tour.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 01.01.2024, 11:16 Uhr

© Getty Images Gelungenes Comeback für Amanda Anisimova nach achtmonatiger Pause.

Seit ihrer Erstrunden-Niederlage beim Masters-Event in Madrid im Mai diesen Jahres gegen die Niederländerin Arantxa Rus nahm sich die US-Amerikanerin Amanda Anisimova eine mental bedingte Auszeit. Im neuseeländischen Auckland kehrte die 22-jährige wieder in den Profi-Circuit zurück.

Per Wildcard als Nr. 369 am Start traf Anisimova auf Aastasia Pavlyuchenkova, die in ihrer besten Zeit auf Position 11 im WTA-Ranking zu finden war. Im ersten Durchgang wechselte das Momentum bis zum Stand von 5:5 mehrfach, ehe sich die ehemalige Nr. 21 der Welt mit zwei Spielgewinnen in Folge den ersten Satz sichern konnte.

Im zweiten Akt zog Anisimova mit einer schnellen 5:1-Führung vorentscheidend davon, musste aber am Ende noch um den Zweisatz-Erfolg nach knapp zwei Stunden mit 7:5, 6:4 zittern.

Nach dem Match kommentierte die glückliche Siegerin: „Ich bin so glücklich, hier zu sein. Ich lieb dieses Turnier und es ist so ein toller Start ins neue Jahr. Um ehrlich zu sein, bin ich heute morgen mit Muskelkrämpfen im Schulterbereich aufgewacht. Ich dachte nicht, dass ich heute in der Lage bin zu spielen. Ich bin stolz auf mich, dass ich es geschafft und mich richtig gepusht habe.“

Im Achtelfinale sieht sich die zweifache WTA-Titelträgerin der an Nr. 5 gesetzten Tschechin Marie Bouzkova gegenüber, die in drei Sätzen gegen Magdalena Frech aus Polen siegte.

