WTA Auckland: Für Serena Williams schließt sich ein Kreis

Erst einmal hat Serena Williams beim WTA-Turnier in Auckland aufgeschlagen: 2017, als sie bereits mit ihrer Tochter Olympia schwanger war. Nun ist der 23-malige Major-Siegerin nach Neuseeland zurückgekehrt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.01.2020, 15:53 Uhr

© Getty Images Serena Williams ist zurück in Auckland

Julia Görges geht zwar als Titelverteidigerin in das WTA-Turnier in Auckland, die größte Aufmerksamkeit gilt allerdings zwei anderen Frauen. Zunächst einmal Caroline Wozniacki, die ihr wohl vorletztes Profi-Event bestreiten wird. Nach den Australian Open ist auf jeden Fall Schluss für die Dänin. Die meisten Augen werden allerdings auf Serena Williams gerichtet sein, die erst zum zweiten Mal nach Auckland gekommen ist.

Der allererste Eindruck von 2017, als Serena in Runde zwei gegen Landsfrau Madison Brengle verlor, ist aber noch keineswegs verblasst. Obwohl es ganz große Unterschiede zur Premiere vor drei Jahren gibt. „Zunächst einmal bin ich nicht schwanger, da kann es für mich nur gut laufen“, scherzte Williams bei ihrer Pressekonferenz vor Turnierstart. Wobei sie wenige Wochen nach Auckland als werdende Mutter ja bei den Australian Open reüssiert hatte. Serenas bislang letzter Grand-Slam-Sieg.

Serena Wiiliams mit komischen Erinnerungen

„Ich bin wirklich in einer ganz anderen psychischen Verfassung“, so Williams weiter. „Es ist einfach surreal und verrückt, wenn man zurückschaut. Ich habe all diese komischen Erinnerungen, dass mir im ersten Trimester meiner Schwangerschaft ständig übel war. Aber jetzt machen wir darüber Witze. Und ich freue mich, dass ich hier bin.“ Nicht unbeeinflusst im Übrigen von den australischen Buschfeuern, wie Coach Patrick Mouratoglou auf Twitter postete.

Serena Williams ist in Auckland vor Petra Martic und Amanda Anisimova an Position eins gesetzt. Gleich zum Auftakt kommt es für Williams zu einem Treffen mit Camila Giorgi, die sich durch die Qualifikation gearbeitet hat. Julia Görges eröffnet entweder gegen die Belgierin Greet Minnen. Im Doppel hat Serena jedenfalls schon einmal einen erfolgreichen Start hingelegt: Williams besiegte an der Seite von Caroline Wozniacki Nao Hibino und Makoto Ninomiya mit 6:2 und 6:4.