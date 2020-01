WTA Auckland: Julia Görges & Laura Siegemund im Viertelfinale

Beim WTA-Auftaktturnier zur neuen Saison in Auckland sind gleich zwei deutsche Spielerinnen ins Viertelfinale eingezogen. Julia Görges schlug am Donnerstag in Neuseeland Jil Teichmann (Schweiz) mit 6:3, 6:2, Laura Siegemund überraschte gegen Coco Gauff mit einem 5:7, 6:2, 6:3-Sieg.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.01.2020, 07:12 Uhr

Damit trifft Siegemund am Freitag auf niemand geringeren als Serena Williams, die sich gegen ihre Landsfrau Christina McHale ebenfalls nach Satzrückstand mit 3:6, 6:2, 6:3 durchsetzte. Die Nummer 73 der Welt schlug 27 Winner und breakte ihre Gegnerin gleich acht Mal.

Görges spielt gegen die Siegerin der Partie Caroline Wozniacki - Lauren Davis. Sie blieb mit ihrem Sieg gegen Teichmann auch in ihrem zwölften Match in Serie in Auckland siegreich. In den Jahren 2018 und 2019 holte Görges dort jeweils den Titel.

Sowohl Siegemund als auch Görges treten in Auckland auch im Doppel an. Siegemund war mit Desirae Krawczyk an Nummer drei gesetzt, das Duo gab am Donnerstagnachmittag allerdings gegen Kirsten Flipkens/Alison van Uytvanck auf.

Görges bestreitet noch am Donnerstag ihr Viertelfinale mit Caroline Garcia. Die beiden spielen gegen das US-Duo Asia Muhammad und Taylor Townsend.

Weitere Infos folgen.