WTA Auckland: Serena Williams holt ersten Titel seit 2017

Serena Williams hat das WTA-Turnier in Auckland gewonnen. Die 38-jährige US-Amerikanerin besiegte ihre Landsfrau Jessica Pegula mit 6:3 und 6:4.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.01.2020, 07:29 Uhr

© Getty Images Serena Williams hat in Auckland zugeschlagen

Sie müsse vielleicht häufiger kleinere Finali spielen und gewinnen, um dann in den ganz großen auch voll da zu sein. So oder so ähnlich hatte es Serena Williams nach ihrer Endspiel-Niederlage gegen Simona Halep im vergangenen Jahr in Wimbledon formuliert. Nun, ein paar Monate später ist der erste Teilschritt schon einmal geglückt. Williams, die als Nummer eins in das WTA-Turnier von Auckland gegangen war, bezwang im Finale Jessica Pegula mit 6:3 und 6:4 und holte damit ihren 73. Titel auf der Tour.

Nachdem Serena ihren ersten Turniererfolg im Jahre 1999 einfahren konnte, hat sie nun in insgesamt vier verschiedenen Jahrzehnten zugeschlagen. Der Sieg in Auckland war auch der erste seit den Australian Open, wo die 38-Jährige 2017 zuletzt den größten Pokal in die Luft stemmen durfte.

Serena Williams einzige Top-Ten-Spielerin

Inwieweit Serena damit zu den ganz großen Favoritinnen beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres in Melbourne zählen wird, lässt sich indes schwer abschätzen. Die Veranstaltung in Auckland war bei weitem nicht so gut besetzt wie das Parallel-Turnier in Brisbane: Williams ging in Neuseeland als einzige Top-Ten-Spielerin an den Start, während sich in Brisbane die ersten Sieben der WTA-Weltrangliste versucht haben.

Auf ihrem Weg zum Titel hat Serena Williams lediglich einen Satz abgegeben, in Runde zwei gegen Christina McHale. Im Viertelfinale war Laura Siegemund der späteren Siegerin zum Opfer gefallen. Die zweifache Titelverteidigerin Julia Görges hatte im Viertelfinale gegen Caroline Wozniacki verloren.

