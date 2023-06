WTA: Aus für Venus Williams bei Comebackmatch gegen die Schweizerin Celine Naef

Venus Williams hat ihr erstes Match seit Januar verloren - vor den Augen von Schwester Serena.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 13.06.2023, 22:35 Uhr

Williams unterlag beim WTA-Turnier in 's-Hertogenbosch in einem Generationenduell der 17-jährigen Celine Naef mit 6:3, 6:7 (3) und 2:6. Für Naef, ehemalige Nummer 4 der Juniorinnenwelt, war es das erste Match beim einem WTA-Event.

Verrückt: Die Schweizerin wurde am 25. Juni 2005 geboren, mitten während Williams' Wimbledon-Lauf, zu dessen Ende sie ihren dritten Titel auf dem Heiligen Rasen holte (von insgesamt fünf). Naefs frühere Trainerin war zudem Melanie Molitor, in früheren Zeiten die Trainerin (und Mutter) von Williams' großer Rivalin Martina Hingis.

Venus Williams nur selten auf der Tour unterwegs

Williams hatte sich im Januar am Oberschenkel verletzt, in den vergangenen Jahren aber ohnehin kaum gespielt. 2022 trat sie nur bei vier Turnieren an und verlor jedes Mal zum Auftakt. Beim Turnier in Auckland zu Beginn dieser Saison hatte sie ihr Eröffnungsmatch gewonnen.

Gegen Naef hatte Williams nach gewonnenem ersten Satz auch im zweiten Durchgang gute Chancen, zumal ihr das Break zum 3:2 gelungen war. Die Youngsterin aber kam zurück. Ohnehin ist sie eine, auf die man achten sollte: Naef war im Mai 2022 erstmals im WTA-Ranking notiert (Platz 1014), aktuell ist sie bereits die Nummer 202. Und im Liveranking nach dem Erfolg über Venus: die 176.

"Ich kann es nicht glauben, dass ich die Möglichkeit hatte, gegen Venus zu spielen", so Naef im Anschluss. "Sie ist eine Wahnsinnsspielerin und ein Vorbild für jeden."

Naef trifft nun auf Williams' Landsfrau Caty McNally.

Papadakis schafft beinahe Sensation

Siegreich zum Auftakt waren unter anderem Bianca Andreescu und Victoria Azarenka.

Eine Überraschung verpasst hat Lena Papadakis: Die DTB-Spielerin (WTA-Nr. 348) hatte sich erstmals für ein WTA-Tour-Hauptfeld (ab 250er-Ebene) qualifiziert und am Montag mit Luidmila Samsonova die Nummer 2 des Turniers am Wickel - unterlag am Ende aber mit 5:7, 7:6 (5), 6:7 (3).

