WTA Austin: Anna-Lena Friedsam gewinnt irren Krimi im Achtelfinale

Anna-Lena Friedsam steht nach heroischem Kampf im Viertelfinale des WTA-250-Events von Austin. Die Deutsche feierte einen starken Comeback-Erfolg über Erika Andreeva.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 02.03.2023, 21:25 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Anna-Lena Friedsam steht in Austin im Viertelfinale

Bärenstarkes Comeback von Anna-Lena Friedsam im Achtelfinale beim WTA-250-Event von Austin: Die Deutsche siegte trotz 2:5-Rückstand im Entscheidungssatz nach über drei Stunden Spielzeit im Tiebreak des dritten Satzes gegen die Russin Erika Andreeva. Das Match gestaltete sich äußerst ausgeglichen, sowohl in Abschnitt eins als auch Satz zwei mussten in die Verlängerung. Hatte Friedsam im ersten Durchgang noch mit einem späten Break die besseren Nerven, sicherte sich die Russin den Satzausgleich per Tiebreak.

Im Entscheidungssatz versuchte die Deutsche mit aller Kraft, sich gegen die nach einem frühen Break drohende Niederlage zu stemmen. Der Deutschen gelang das Rebreak zum genau richtigen Zeitpunkt - wenig später musste ein neuerliches Tiebreak über Sieg oder Niederlage entscheiden. Schlussendlich hatte die Deutsche nach großem Kampf die besseren Nerven für sich. Die Deutsche verwertete ihren vierten Matchball zum 7:5, 6:7 (2) und 7:6 (8)-Erfolg und trifft nun auf die Siegerin im Duell zwischen Marta Kostyuk und Madison Brengle