WTA Bad Homburg: Angelique Kerber im Halbfinale gegen Petra Kvitova

Angelique Kerber hat den ersten Teil der Doppelschicht beim WTA-Tour-250-Turnier in Bad Homburg erfolgreich bewältigt. Die deutsche Nummer eins schlug Amanda Anisimova aus den USA in drei Sätzen und spielt am heuteigen Freitag noch gegen Petra Kvitova.

von SID

zuletzt bearbeitet: 25.06.2021, 14:06 Uhr

© Paul Zimmer/Daniel Maurer Angelique Kerber steht in Bad Homburg im Halbfinale

Kurz vor Beginn des Grand-Slam-Highlights in Wimbledon tankt Angelique Kerber immer mehr Selbstvertrauen. Die dreimalige Major-Siegerin zeigte bei der Generalprobe in Bad Homburg die nächste starke Leistung und zog durch ein 2:6, 6:3, 6:3 gegen die US-Amerikanerin Amanda Anisimova in ihr erstes Halbfinale seit knapp zwei Jahren ein. Nach einer enttäuschenden ersten Saisonhälfte zeigt die Formkurve vor dem Wimbledon-Start am Montag steil nach oben.

"Ich bin froh, dass ich das Match noch gedreht habe und heute Abend nochmal hier spielen darf", sagte Kerber. Da am Donnerstag wegen anhaltenden Regens in Bad Homburg nicht gespielt werden konnte, muss die 33-Jährige ihr Halbfinale gegen die topgesetzte zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova (Tschechien) noch am Freitagabend (nicht vor 18.00 Uhr) bestreiten.

"Ich freue mich auf das Match, ich nehme es als Vorbereitung auf Wimbledon", sagte Kerber, auch wenn sie betonte: "Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich zum letzten Mal zwei Matches an einem Tag gespielt habe." Kerbers bislang letzter Turniersieg war der Triumph auf dem "heiligen Rasen" von Wimbledon 2018, seit September 2019 in Osaka/Japan hatte sie kein Halbfinale mehr erreicht.

Siegemund unterliegt Siniakova

Auch bei Laura Siegemund war die Wartezeit auf eine Vorschlussrunde ähnlich lang, und die 33-Jährige aus Metzingen muss sich weiter gedulden. Siegemund verlor am Freitag im Viertelfinale gegen die Tschechin Katerina Siniakova mit 5:7, 4:6. In einem wahren Break-Festival gab Siegemund ihren Aufschlag gleich sechsmal ab. Zuletzt hatte die Schwäbin im Juli 2019 in Bukarest in einem WTA-Halbfinale gestanden.

Schon im vergangenen Jahr hatte das Turnier in Bad Homburg an historischer Stätte Premiere feiern sollen, musste aber wegen der Corona-Pandemie ausfallen. 1876 wurde im hessischen Kurort der erste Tennisklub auf dem europäischen Festland gegründet.