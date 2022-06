WTA Bad Homburg: Angelique Kerber und Simona Halep komplettieren Viertelfinale

Angelique Kerber und Simona Halep sind beim WTA-250-Turnier in Bad Homburg ins Viertelfinale eingezogen.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 22.06.2022, 19:37 Uhr

© GEPA pictures Angelique Kerber steht in Bad Homburg im Viertelfinale

Titelverteidigerin Angelique Kerber hat beim Rasenturnier in Bad Homburg das Viertelfinale erreicht. Kerber (Kiel) hatte am Mittwoch gegen die Italienerin Lucia Bronzetti beim 6:2 und 6:3 wenig Mühe und blieb auch in ihrem zweiten Turniermatch ohne Satzverlust. Sie trifft nun auf Alize Cornet.

Zudem zog auch die ehemalige Weltranglistenerste Simona Halep beim WTA-250-Event in die Runde der letzten acht ein. Die Rumänin setzte sich gegen Tamara Zidansek mit 6:0 und 6:3 durch und bekommt es am Donnerstag mit Amanda Anisimova zu tun.

Bereits etwas früher hatte Sabine Lisicki ihr Viertelfinalticket gelöst - die ehemalige Wimbledon-Finalistin zeigte sich nach dem Dreisatzerfolg gegen Greet Minnen überglücklich.

