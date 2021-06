WTA Bad Homburg: Finale! - Angelique Kerber kämpft Petra Kvitova nieder

Nach drei hart umkämpften Sätzen gegen die Nummer eins des Rasenturniers in Bad Homburg, Petra Kvitova, ist die Deutsche Angelique Kerber im Endspiel.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 25.06.2021, 21:06 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Getty Images

Voller Einsatz der sich ausgezahlt hat: Angelique Kerber steht beim WTA-Tour-250-Heimturnier in Bad Homburg im Finale. Die deutsche Nummer eins bezwang die topgesetzte Tschechin Petra Kvitova nach 2:04 Stunden Spielzeit mit 3:6, 6:4 und 7:6 (3). Im Endspiel bekommt es Kerber nun erneut mit einer Tschechin zu tun. Katerina Siniakova besiegte zuvor die an sieben gereihte Spanierin Sara Sorribes Toro klar 6:2, 6:4. Für „Angie“ ist es die erste Finalteilnahme seit Juni 2019 im britischen Eastbourne, wo ebenfalls auf Rasen gespielt wurde.

In Satz eins reichte der Turnierfavoritin aus Mähren ein Break zur 3:1-Führung aus, um den Durchgang für sich entscheiden zu können. Auch im zweiten Satz führte Kvitova recht bald mit einem Break Vorsprung, musste jedoch einen Aufschlagverlust zum 3:3-Ausgleich hinnehmen. Im entscheidenden Moment setzte die Bremerin nach und holte sich ein erneutes Break zum Satzgleichstand.

„Angie“ klare Favoritin im Finale

Der Entscheidungsdurchgang war von Nervenflattern auf beiden Seiten geprägt, aber auch vom großen Kämpferherz Kerbers. Insgesamt dreimal konnte die Deutsche einen Aufschlagverlust sofort wieder wettmachen. Das abschließende Tiebreak lief hingegen ganz glatt für die Nummer vier des Turniers. „Angie“ zog rasch mit 4:0 davon und ließ der Tschechin in Folge keine Chance mehr.

Endspiel-Kontrahentin Siniakova ist für Kerber keine Unbekannte: Im Head-to-head der beiden führt die Deutsche klar mit 4:1. Das letzte Aufeinandertreffen ging in der aktuellen Sasion über die Bühne. Beim WTA-500-Event in Melbourne Anfang des Jahres setzte sich Kerber in drei Sätzen 6:3, 4:6, 6:3 durch. Für die Dame aus Hradec Kralove ist es die vierte WTA-Tour-Finalteilnahme ihrer Karriere - zweimal war sie dort bislang erfolgreich geblieben. 2017 holte sich Siniakova die Titel in Shenzen und Bastad.

Hier das Einzel-Tableau in Bad Homburg