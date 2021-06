WTA Bad Homburg: Kerber im Eiltempo, Azarenka nach Krimi weiter

Angelique Kerber und Victoria Azarenka haben das Viertelfinale beim WTA-Tour-250-Turnier in Bad Homburg erreicht. Die Lokalmatadorin hatte dabei keine Probleme. Azarenka indes musste kämpfen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.06.2021, 19:16 Uhr

© Paul Zimmer/Daniel Maurer Angelique Kerber in Bad Homburg

Nicht einmal eine Stunde hat sich Angelique Kerber Zeit genommen, um Anna Blinkova die Schönheiten auf dem Cebter Court in Bad Homburg näher zu bringen. Die Wimbledon-Siegerin von 2018 hinterließ auch in ihrem zweiten Match beim erstmals ausgetragenen WTA-Tour-250-Turnier einen hervorragenden Eindruck, zog nach nur 59 Minuten Spielzeit mit einem 6:0 und 6:2 in das Viertelfinale ein. Dort spielt Kerber gegen die junge US-Amerikanerin Amanda Anisimova, die in Runde zwei Andrea Petkovic besiegt hatte.

Viel härter zu kämpfen hatte am Mittwoch Victoria Azarenka. Die Weißrussin schleppte sich am Ende gegen Alizé Cornet mit offensichtlichen Problemen über den Platz, musste Mitte des dritten Satzes ein Medical Timeout nehmen. Azarenka gewann schließlich mit 6:4, 3:6 und 7:6 (7). Nächste Gegnerin ist die Spanierin Sara Sorribes Tormo.

Mit Laura Siegemund steht neben Kerber eine zweite Deutsche in der Runde der letzten acht. Siegemund spielt gegen Katerina Siniakova. Ebenfalls noch ins Viertelfinale kann turnierfavoritin Petra Kvitova einziehen. Die Tschechin traf im letzten Spiel des Tages auf Ann Li.

Hier das Einzel-Tableau in Bad Homburg