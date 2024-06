WTA Bad Homburg: Machbarer Auftakt für Angelique Kerber

Beim 500er-Event der WTA Tour in Bad Homburg wartet auf Angelique Kerber zunächst kein großes Kaliber. Das Turnier gehört in diesem Jahr erstmals zur 500er-Kategorie auf der Tour.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 22.06.2024, 08:45 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Angelique Kerber möchte in Bad Homburg vor dem Wimbledon-Start Spielpraxis sammeln.

Für Angelique Kerber hätte die Auslosung beim WTA-Turnier in Bad Homburg durchaus härter ausfallen können. Mit Diana Shnaider, aktuell 49. der WTA-Weltrangliste, trifft die ehemalige Weltranglistenerste sogar auf eine neue Kontrahentin. Gegen die 20-Jährige Russin hat Kerber, die in Berlin in der ersten Rund Linda Noskova unterlag, bisher kein Duell bestritten.

Das Turnier in Bad Homburg ist seit 2021 Bestandteil im Kalender der WTA und hat erfährt in diesem Jahr als 500er-Event ein Upgrade. Die erste Ausgaben gehörten auf der Tour zu der unteren 250er-Kategorie.

Neben Kerber ist mit Tatjana Maria nur eine weitere deutsche Spielerin im Hauptfeld vertreten. Den Auftakt bestreitet die aktuelle 56 der Welt gegen eine Qualifikantin. In der zweiten Runde würde dann ein Duell gegen Viktoria Azarenka oder Linda Noskova anstehen.

Wozniacki und Svitolina duellieren sich in Runde eins

Mit Jule Niemeier, Tamara Korpatsch und der 15-Jährigen Julia Stusek eitere deutsche Spielerinnen könnten über die Qualifikation in Hauptfeld rutschen. Für das Erreichen des 32er-Tableaus reicht in der Qualifikation in Bad Homburg ein Sieg.

Die topgesetzte Maria Sakkari misst sich zu Beginn des Turniers mit Elisabetta Cocciaretto. Vorjahressiegerin Katarina Sinikova startet die Mission Titelverteidigung gegen Clara Burel. Caroline Wozniacki und Elina Svitolina wurden in der ersten Runde gegeneinander gelost. Ein Duell, dass auf Grund eines gewissen Nostalgiegefühls sicherlich viele Fans live verfolgen werden.

Hier das komplette Einzel-Tableau