von PM

zuletzt bearbeitet: 19.06.2021, 19:45 Uhr

© GEPA Pictures Simona Halep muss sich weiter gedulden

Simona Halep hat ihre Teilnahme an den Bad Homburg Open presented by Engel & Völkers wegen einer Verletzung an der linken Wade absagen müssen. Die Weltranglistendritte aus Rumänien hatte in den vergangenen Tagen bereits auf der Anlage im historischen Kurpark trainiert.



„Es hat sich herausgestellt, dass meine Wade leider doch noch nicht belastbar genug für den Start bei einem Turnier ist. Ich bin sehr enttäuscht und traurig darüber, nicht bei den Bad Homburg Open dabei sein zu können. Es ist wirklich wunderschön hier, die Bedingungen sind exzellent, und ich habe die Zeit sehr genossen, aber ich muss auf meinen Körper hören“, sagte die zweimalige Grand-Slam-Gewinnerin am Samstagmittag – wenige Stunden vor der Auslosung.



Die Blessur hatte Halep bereits beim Sandplatzturnier in Rom Mitte Mai zur vorzeitigen Aufgabe gezwungen. In der Folge musste die 29-Jährige auch auf einen Start bei den French Open in Paris verzichten, wo sie 2018 den Titel geholt hatte.



„Wir wünschen Simona alles Gute und mit Blick auf das anstehende Wimbledon-Turnier eine schnelle Genesung“, sagte Turnierdirektor Dr. Aljoscha Thron.