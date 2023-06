WTA Berlin: Kvitova eröffnet gegen Pliskova, Lisicki muss gegen Garcia ran

Die Auslosung beim WTA-Tour-500-Rasenevent in der deutschen Hauptstadt brachten teils harte Nüsse für die Lokalmatadorinnen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 18.06.2023, 21:23 Uhr

© Twitter

Das Hauptwettbewerbs-Tableau beim WTA-Tour-500-Turnier in Berlin hat bereits für die erste Runde einige echte Kracher parat, wie die Auslosung am frühen Sonntagabend zeigte. So gibt es mit der Paarung Petra Kvitova gegen Landsfrau Kalrolina Pliskova ein interessantes tschechisches Match-Up. Sowohl Kvitova als auch Pliskova sind geübte Rasenkünstlerinnen: Während erstere 2011 und 2014 das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon gewinnen konnte, schrieb sich die ehemalige Weltranglisten-Erste aus Louny bereits zweimal in die Siegerliste des Rasenklassikers in Eastbourne (2017, 2019) ein.

DTB-Spielerinnen sind in der deutschen Bundeshauptstadt im Hauptfeld drei vertreten. War zunächst nur Sabine Lisicki per Wildcard fix für einen Platz in der ersten Runde vorgemerkt, qualifizierten sich am Sonntag auch Jule Niemeier (7:6 [2], 3:6, 6:2 gegen die Belgierin Greet Minnen) und Laura Siegemund (7:5, 6:2 gegen die Russin Elina Avanesyan) für das große Heimevent beim LTTC "Rot Weiß".

Niemeier, Siegemund und die Topfavoritinnen erst am Dienstag im Einsatz

Und die Auftaktlose für die deutschen Damen sind teils bretthart ausgefallen: Sabine Lisicki darf sich gleich am Montag nicht vor 15:00 Uhr im Steffi Graf Stadion mit der an drei gesetzten Französin Carolina Garcia messen. Während auch Niemeier mit der Tunesierin Ons Jabeur eine gesetzte Kontrahentin ausfasste, darf Siegemund als einzige Lokalmatadorin gegen eine Ungesetzte in Form von Anna Blinkova aus Russland ihr Glück versuchen.

In Berlin topgesetzt ist die Weißrussin Aryna Sabalenka, die es in der ersten Runde mit der 38-jährigen Russin Vera Zvonareva zu tun bekommt. Elena Rybakina, die Nummer zwei aus Kasachstan, eröffnet gegen die russische Qualifikantin Polina Kudermetova, die jüngere Schwester der bereits etablierten Weltranglisten-Zehnten Veronika Kudermetova.

Hier das Einzel-Tableau aus Berlin.

Hier das Doppel-Tableau aus Berlin.