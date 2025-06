WTA Berlin: Zu dunkel! Sabalenka muss am Donnerstag nachsitzen

Aryna Sabalenka hat ihr Achtelfinalduell beim WTA 500er-Turnier in Berlin nicht zu Ende spielen können. Ihre Partie gegen Rebeka Masarova wurde nach dem ersten Satz wegen der nahenden Dunkelheit abgebrochen und wird am Donnerstag zu Ende gespielt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.06.2025, 20:47 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Aryna Sabalenka präsentiert sich in dieser Woche beim gutbesetzten Turnier in Berlin.

Vielleicht findet Aryna Sabalenka diese Entscheidung gar nicht so schlecht. Nach einem starken Auftritt gegen die Schweizerin Rebeka Masarova, durfte Aryna Sabalenka nach dem gewonnenen ersten Satz ihre Sachen packen. Auf Grund der einsetzenden Dunkelheit wurde der zweite Satz gar nicht mehr begonnen. Das 6:2 nach 40 Minuten Spielzeit war alles, was die Fans an diesem Mittwochabend von der Belarussin sehen konnten.

Damit darf Aryna sabalenka auch am Donnerstag ran im Steffi-Graf-Stadion. Und das wird nicht nur die Besucher freuen, die für den morgigen Tag ein Ticket gekauft haben. Auch der Weltranglistenersten dürfte eine Partie, auch wenn es höchstwahrscheinlich “nur” ein Satz sein wird, besser gefallen als ein Trainingstag. Ein dritter Satz gegen die Qualifikantin wäre zumindest eine große Überraschung.

Titelverteidigerin Pegula scheidet aus

Zuvor erlebten die Fans eine Überraschung. Die Weltranglistendritte und Titelverteidigerin Jessica Pegula unterlag nach fast 3:30 Stunden Luidmila Samsonova 6:7(10), 7:5, 6:7(5). Das spannende Match war auch der Grund für die große Verzögerung, mit der die Partie von Aryna Sabalenka startete. Vor der an Postion drei gesetzten Pegula schied auch die Nummer vier des Turniers, Jasmine Paolini aus.

Hier das Einzel-Tableau aus Berlin