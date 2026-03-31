WTA Bogota: Ella Seidel scheitert bereits in Runde eins
Die Hamburgerin Ella Seidel musste beim WTA-Tour-250-Turnier in Bogotá gleich zum Auftakt die Segel streichen.
von SID/red.
zuletzt bearbeitet: 31.03.2026, 22:04 Uhr
lla Seidel hat beim WTA-Tour-250-Turnier in Bogotá die zweite Runde verpasst. Die an Position fünf gesetzte Hamburgerin verlor gegen Darja Semenistaja aus Lettland glatt in zwei Sätzen mit 2:6, 2:6. Seidel hatte zuletzt auch ihr Erstrundenduell beim WTA-Turnier in Miami verloren.
Als nun einzig verbliebene Deutsche war Tatjana Maria in Südamerika zuvor ins Achtelfinale eingezogen. Die frühere Wimbledon-Halbfinalistin aus Bad Saulgau gewann ihr Auftaktmatch gegen die Lokalmatadorin Valentina Mediorreal Arias mit 6:2, 6:1.
Das Einzel-Tableau in Bogotá