WTA Bogota: Ella Seidel scheitert bereits in Runde eins

Die Hamburgerin Ella Seidel musste beim WTA-Tour-250-Turnier in Bogotá gleich zum Auftakt die Segel streichen.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 31.03.2026, 22:04 Uhr

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© Getty Images Für Ella Seidel war in Bogotá bereits früh das Ende der Fahnenstange erreicht

lla Seidel hat beim WTA-Tour-250-Turnier in Bogotá die zweite Runde verpasst. Die an Position fünf gesetzte Hamburgerin verlor gegen Darja Semenistaja aus Lettland glatt in zwei Sätzen mit 2:6, 2:6. Seidel hatte zuletzt auch ihr Erstrundenduell beim WTA-Turnier in Miami verloren.

Als nun einzig verbliebene Deutsche war Tatjana Maria in Südamerika zuvor ins Achtelfinale eingezogen. Die frühere Wimbledon-Halbfinalistin aus Bad Saulgau gewann ihr Auftaktmatch gegen die Lokalmatadorin Valentina Mediorreal Arias mit 6:2, 6:1.

Das Einzel-Tableau in Bogotá