WTA Charleston: Direkt raus! Eva Lys scheitert an Katie Volynets

Eva Lys ist direkt in der ersten Runde beim WTA-500er-Turnier gescheitert. Die Hamburgerin unterlag nach Satzführung der US-Amerikanerin Katie Volynets mit 7:5, 2:6 und 0:6.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.03.2026, 19:49 Uhr

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© Getty Images Eva Lys versucht sich in dieser Woche auf dem grünen Sand von Charleston.

Kein Spielglück für Eva Lys an diesem Montag in Charleston, die in die Erstrundenpartie gegen Katie Volynets zunächst noch zuversichtlich startete. Die aktuelle Nummer 76 der Welt holte sich den ersten Durchgang nach dem entscheidenden Break zum 7:5 mit dem vierten Satzball bei Aufschlag der US-Amerikanerin. Doch aus der Führung konnte Lys kein Selbstvertrauen ziehen, wie das Match mit voranschreitender Zeit offenbarte.

Nachdem bereits der zweite Satz deutlich an Kontrahentin Volynets ging, war der dritte Durchgang dann eine richtige Ohrfeige. Lys brachte kein einziges Spiel mehr auf das Scoreboard, die damit ihre dritte Erstrundenpleite in Folge kassiert und bereits früh die Koffer im US-Bundesstaat South Carolina packen muss.

Kerber, Petkovic und Lisicki triumphierten in Charleston

Damit ist aus deutscher Sicht das Turnier auch schon beendet, denn Lys war die einzige DTB-Teilnehmerin, die sich in dieser Woche auf der berühmten grünen Asche versuchte. Auch in der Qualifikation des Sandplatzturniers gab es keine deutsche Teilnehmerin beim Event, das mit Angelique Kerber (2015), Andrea Petkovic (2014) und Sabine Lisicki (2009) bereits drei deutsche Titelträgerinnen verzeichnet.

Angeführt wird das Feld von der Weltranglistenfünften Jessica Pegula, die nach Freilos in ihrem ersten Match auf Yulia Putintseva treffen wird. Die Kasachin siegte in zwei Sätzen gegen Lulu Sun und darf sich nun mit Titelverteidigerin Pegula messen.

Hier das komplette Einzel-Tableau in Charleston