WTA: Ex-Tennisstar Caroline Garcia wird Mutter – erstes Kind unterwegs

Nur wenige Monate nach ihrem Karriereende beginnt für die Französin Caroline Garcia ein ganz neues Kapitel.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 30.03.2026, 13:08 Uhr

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© Getty Images

Freudige Nachrichten aus der (Ex-)Tenniswelt: Caroline Garcia erwartet ihr erstes Kind. Der ehemalige Tennisstar (ehemalige Nummer vier der WTA-Weltrangliste) verkündete die Schwangerschaft gemeinsam mit ihrem Ehemann Borja Duran auf Social Media – und sorgte damit für große Begeisterung bei Fans und Wegbegleitern.

Die beiden teilten ihr Glück mit stimmungsvollen Bildern aus Mexiko, aufgenommen am Strand des Fairmont Mayakoba Riviera Maya. In abgestimmten Outfits und mit Ultraschallbildern in der Hand ließ das Paar keinen Zweifel daran, dass es mit riesiger Vorfreude auf das große Ereignis hinfiebert. Ob es ein Junge wird, ließ Garcia zwar offen – doch die blaue Farbwahl könnte bereits einen Hinweis gegeben haben.

Podcasterin und Mutter

Für die 32-Jährige kommt das private Glück nur wenige Monate nach einem emotionalen Abschied vom Profitennis. Nach ihrem letzten Auftritt bei den US Open und einem bewegenden Farewell in Roland Garros hatte Garcia ihre Karriere beendet – nun steht die nächste große Veränderung an. Auch aus der Tennis-Szene gab es sofort zahlreiche Glückwünsche, unter anderem von Paula Badosa, Barbora Krejcikova und Jasmine Paolini.

Ganz verschwunden ist Garcia aus der Tenniswelt übrigens nicht. Gemeinsam mit ihrem Mann betreibt sie seit 2024 den Podcast „Tennis Insider Club“, in dem sie Einblicke hinter die Kulissen der Tour gibt.