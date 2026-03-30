WTA Bogota: Tatjana Maria startet mit deutlichem Sieg beim Lieblingsturnier

Tatjana Maria hat die erste Runde beim WTA 250er-Turnier in Bogota überstanden und beendet damit eine Niederlagenserie. Gegen die Kolumbianerin Maria-Valentina Mediorreal Arias siegte die 38-Jährige mit 6:2 und 6:1.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 30.03.2026, 22:12 Uhr

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Tatjana Maria hat in Bogota bereits zwei Titel gewinnen können.

Tatjana Maria kann noch gewinnen: Bei ihrem Lieblingsturnier in Bogotá hat die frühere Wimbledon-Halbfinalistin aus Bad Saulgau nach sechs Niederlagen in Auftaktmatches nacheinander wieder einen Sieg auf der WTA-Tour gefeiert. Die 38-Jährige zog in Kolumbiens Hauptstadt in ihrem Erstrundenduell gegen die halb so alte Lokalfavoritin Maria-Valentina Mediorreal Arias ins Achtelfinale ein. Drei Jahre nach ihrem zweiten und bislang letzten Titelgewinn in Bogotá trifft Maria nun als Nummer vier der Setzliste auf die Polin Katarzyna Kawa.

Als zweite Deutsche ist in Südamerika die Hamburgerin Ella Seidel gemeldet. Seidel ist im Turnier an Position fünf gesetzt und spielt in der ersten Runde gegen die Lettin Darja Semenistaja. Auch Seidel hatte zuletzt einige Niederlagen kassiert und kam in diesem Jahr bei noch keinem Turnier über die zweite Runde hinaus.

Angeführt wird das Feld beim Sandplatzturnier in Kolumbien von Maria Bouzkova. Die Tschechin belegt aktuell Platz 27 im WTA-Ranking.

Hier das komplette Einzel-Tableau in Bogota