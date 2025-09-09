WTA: Brasilianerin Leme Da Silva gewinnt als Erste der "Generation Alpha" ein Tour-Match

Die erst 15-Jährige Nauhany Vitoria Leme Da Silva hat sich beim WTA-250-Turnier in Sao Paolo in die Tennis-Geschichtsbücher eingetragen.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 09.09.2025, 19:19 Uhr

x.com/erick_araujoo12 Nauhany Vitoria Leme Da Silva sorgt in Sao Paolo für Furore.

Wussten Sie, dass man alle von 2010 bis (einschließlich) 2024 Geborenen der "Generation Alpha" zurechnet? "Diese Generation gilt als Nachfolgerin der Generation Z und wächst von Kindheit an mit digitalen Technologien wie Smartphones und Tablets auf, was sie zu den ersten 'Post-PC-Generationen' macht", heißt es auf Wikipedia. Genug der Umschweife.

Als Vertreterin dieser Generation Alpha hat nun die Brasilianerin Nauhany Vitoria Leme da Silva beim WTA-250-Turnier in Sao Paolo für Aufsehen gesorgt. Sie gewann nämlich als erste nach dem Jahr 2010 geborene Spielerin ein WTA-Match.

Leme Da Silva bezwang in der ersten Runde ihres Heimturnieres ihre Landsfrau Carolina Alves mit 6:7 (2), 6:2 und 6:0. Die 15-Jährige steht derzeit auf Nummer 1.206 der Weltrangliste und bestreitet in Sao Paolo erst ihr siebtes Profiturnier überhaupt. Im vergangenen September wurde sie als erste Spielerin des Jahrgangs 2010 in die WTA-Rangliste aufgenommen, nächste Woche wird sie garantiert in die Top 1.000 aufsteigen.

In der zweiten Runde wird Da Silva auf die an Nummer zwei gesetzte Argentinierin Solana Sierra treffen. Topgesetzt ist bei dem WTA-250-Turnier mit Beatriz Haddad Maia eine weitere Lokalmatadorin.

Hier das Einzel-Draw in Sao Paolo