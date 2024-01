WTA: Arina Rodionova älteste Top100-Debütantin

Arina Rodionova hat Geschichte geschrieben. In der kommenden Woche wird die Australierin die älteste Spielerin der WTA-Geschichte sein, die ihr Debüt in den Top100 feiern kann.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 07.01.2024, 10:25 Uhr

© Getty Images Arina Rodionova wird in der kommenden Woche unter den besten 100 Spielerinnen zu finden sein.

Man darf niemals aufgeben. Und im Tennis schon gar nicht! Was als platte Weisheit auf allen Anlagen dieses Planeten zu hören ist, hat die 34-jährige Arina Rodionova in dieser Woche in bester Manier bestätigt. Mit ihrem Zweitrundenerfolg gegen die im Turnier gesetzte Sofia Kenin ist der Australierin zum ersten Mal ein Platz unter den hundert besten Spielerinnen der Welt sicher.

Einen Titel auf der WTA Tour konnte die routinierte Rodionova bisher nur im Doppel gewinnen. Auch Grand-Slam-Teilnahmen belaufen sich meistens auf die Qualifikation. Die letzte Hauptfeldpartie datiert vom Erstrundenaus bei den Australian Open 2021.

Arina Rodionova belohnt sich für harte Arbeit

Nie zuvor gab es damit in der Historie der WTA eine Spielerin, die zum Zeitpunkt ihres Debüts in diesem erlesenen Kreis älter war als Arina Rodionova. Belohnung für viel Fleiß und harte Arbeit, die sie wie zahlreiche andere Profis auch aufbrachte. Ein Beispiel, dass es nie zu spät ist, um im Tennis neue Karrierehöhepunkte zu feiern.

Im Achtelfinale setzte es dann eine deftige Niederlage. Fast symbolisch kassierte die erfahrene Spielerin das 1:6, 1:6 gegen die 16 Jahre alte Mirra Andreeva, die schon länger unter den Top100 steht. Für Arina Rodionova jedoch kein Grund für schlechte Laune. Sind weitere Karrierehöhepunkte in den nächsten Wochen doch mehr als greifbar.

