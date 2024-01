WTA Brisbane: Azarenka kämpft Ostapenko nieder

In einem hochklassigen Match bezwingt Victoria Azarenka im Viertelfinale des WTA-500-Turniers in Brisbane Jelena Ostapenko in drei Sätzen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 05.01.2024, 06:01 Uhr

© Getty Images Auch das dritte Duell gegen Jelena Ostapenko konnte Victoria Azarenka für sich entscheiden.

Optimistisch durfte Victoria Azarenka in das Duell der ehemaligen Grand-Slam-Championessen gegen Jelena Ostapenko gehen, schließlich konnte die Belarussin die beiden vorangegangenen Begegnungen für sich entscheiden und in Down Under ist die zweimalige Australian-Open-Siegerin immer zu großen Taten imstande.

Zu Beginn des Matches erwischte die an Nr. 8 gesetzte Azarenka einen perfekten Start und ging schnell mit 3:0 in Führung. Nachdem die 26-jährige Ostapenko mit eigenem Aufschlag erstmals anschreiben konnte, schaffte auch sie ihr erstes Break im Match, musste aber anschließend ihr Service ohne Gewinnpunkt wieder abgeben. Mit souveränen Aufschlagspielen ließ die 34-jährige Azarenka keine Zweifel mehr am Gewinn des ersten Durchgangs aufkommen.

Der zweite Akt startete ausgeglichen. Ostapenko stets bemüht, mit ihren druckvollen Schlägen die Ballwechsel möglichst kurz zu halten. Im sechsten Spiel nutzte die an Position 3 geführte Lettin ihre vierte Möglichkeit zum Break und stellte mit glatten Aufschlagspielen den verdienten Satzausgleich her.

Auch im Entscheidungsdurchgang gab es für die Zuschauer Damentennis vom Feinsten zu bewundern. Ostapenko bestach mit ihrem aggressiven Spiel, doch Azarenka stemmte sich weiterhin bravourös dagegen. Auch in der hitzigen Schlussphase, in der sich Ostapenko mehrfach mit der Leistung der Schiedsrichterin unzufrieden zeigte, ließ sich Azarenka nicht verunsichern. Beim Stand von 6:5 erspielte sich die 21-fache Titelträgerin zwei laufende Matchbälle, wovon sie den ersten mit einem vergebenen Smash ihrer Gegnerin zum 6:3, 3:6, 7:5-Erfolg nach 2:31 Stunden nutzen konnte.

Im On-Court-Interview kommentierte die Weltranglisten-23.: „Jelena ist so eine unglaublich starke Spielerin. An guten Tagen kann sie jede Gegnerin schlagen. Gegen sie kann man einfach nur um jeden Punkt kämpfen und das ist mir heute in den entscheidenden Momenten seht gut gelungen“

Im Halbfinale sieht sich Azarenka entweder ihrer topgesetzten Landsfrau Aryna Sabalenka oder der an Nr. 5 geführten Russin Daria Kasatkina gegenüber.

Rybakina profitiert von Aufgabe

Ebenfalls im Halbfinale steht auch die Kasachin Elena Rybakina. Die Wimbledonsiegerin von 2022 dominierte die Partie gegen Anastasia Potapova von Beginn an und sicherte sich den ersten Durchgang mit 6:1. Anschließend musste Potapova, die sich im Laufe des ersten Durchgangs bereits behandeln ließ, verletzungsbedingt aufgeben.

Im Halbfinale trifft die an Nr. 2 gesetzte Rybakina auf die Siegerin des Teenager-Duells Mirra Andreeva aus Russland gegen die Tschechin Linda Noskova.

